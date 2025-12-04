立法會選舉論壇復辦 候選人談如何協助宏福苑災民

早前因應大埔五級火慘劇而暫停的選舉論壇，昨起一連兩日復辦8場論壇。論壇名稱由「愛國者同心治港」更改為「愛心凝聚」，取消了助選團叫口號及打氣環節，更加入火災相關內容，包括救災支援、災後重建等議題。候選人都表示須查清事故原因並追究責任，同時要完善法例。

昨日共有4個界別的論壇舉行，每場一小時，分別是人大政協界、保險界、飲食界及教育界。在論壇開始時，主持人帶領參加者為大埔宏福苑五級火死難者默哀。大會為尊重災民亦取消叫選舉口號以及打氣環節。而在三條必答題亦會增加業界如何支援災後工作等問題。