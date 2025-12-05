立法會選舉論壇煞科 候選人倡成立調查進度資訊平台

本周日、12月7日為立法會選舉投票日，立法會選舉論壇昨日完成最後4場。候選人不只闡述各自對內行議題的見解，同時亦談及大埔五級火相關內容。其中有候選人指，公開大火調查進度資訊，可以減少謠言、展現誠信，倡成立資訊平台，以及深化與大灣區的協同救援機制，確保其他大灣區城市的救援車及設備「一經調動，即時到場」。

昨是立法會選舉論壇復辦的第二天，同樣有4個功能界別的論壇舉行，分別是航運交通界、法律界、漁農界及鄉議局界別，各候選人亦在必答題部分被要求回答，如增加業界如何支援災後工作等問題。在航運交通界中，候選人林銘鋒及馮佳培先後闡述如何避免同類事件發生以及就災難制定預案。