立法會選舉2025｜企業「出招」谷票 信和旅發局員工投票享半日假

立法會選舉12月7日舉行，行政長官李家超日前呼籲企業鼓勵員工積極投票履行社會責任，公營及法定機構、商界亦配合各出奇謀「谷票」。信和集團及旅發局率先「出招」，信和集團主席黃永光給予所有同事半日假期，以便前往投票。據悉旅發局發通告，員工以投票後獲得的政府「心意謝卡」作憑證，可獲半天假期。政界中人表示有關做法料有其他機構仿效。

信和集團昨日宣布，全力支持立法會選舉，為集團1萬多名員工，提供每人半天假。集團主席黃永光在信函中指出，選出的代表將對生活、家庭及工作息息相關的政策有舉足輕重的影響。需要履行公民責任，推動良政善治。黃永光說：「為支持大家履行公民責任，所有同事將得半天假期以便大家前往投票。」

旅發局員工收到電郵，指公司將提供半天有薪「感謝假」，員工可於投票日之後上載於投票後派發的「心意謝卡」作為申請「感謝假」憑證。但電郵註明需假設2023年區議會選舉，向完成投票選民派心意卡的安排將會延續，否則會再另作通知。旅發局又呼籲如員工當天需上班，各部門主管應盡量安排彈性工作時間，以便可以外出投票。

新地執董郭基煇也表示，立法會選舉跟香港每名市民的生活息息相關，特別是土地房屋、北部會都區、經濟轉型、青年人向上流動、長者退休生活保障等，直接關係到市民的安居樂業。他表示，新地會全力呼籲員工和家屬在12月7日踴躍投票，全力配合政府推動選舉工作。