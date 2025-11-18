立法會選舉2025｜候選人指工程系由水泡科變神科　「Make Engineering Great Again」　

立法會選舉12月7日舉行，今早舉行工程界選舉論壇。兩名候選人均提倡加快業界發展，從而激活市場。

港大工程學院助理院長霍偉棟報稱獨立，他提及：「北部都會區發展講咗一段時間，希望加快令工程界快啲開工，拆牆鬆綁快啲水到渠成。」除了北部都會區，他提倡在各區亦做大大小小的工程，包括興建第4條海底隧道，連接啟德及北角碼頭，中間接駁觀塘繞道。他強調並非大興土木，而是透過工程，令旅遊、交通、民生都可受惠。

霍偉棟指工程系「由水泡科變神科」

培育人才方面，霍偉棟指需由中小學做起。他提及工程系收生僅次於醫科，「由水泡科變成神科」，希望「Make Engineering Great Again」(讓工程系再次強大)。霍偉棟雖無獲現任工程界議員盧偉國給予提名，但同獲站台。霍偉棟在論壇上提及對方早前在最後一次立法會大會演奏歌曲《順流逆流》，霍偉棟指：「我薪火相傳」，改詞並在論壇尾聲唱出：「今天我下了決心參加這選戰，將可以為你發聲走到最前。每一個大會，在每一次動議都可以推香港往前走」。