立法會選舉2025︱公務員總工會申「特許缺勤」出席選舉活動 政府澄清不符合

新一屆立法會選舉將於12月7日舉行，特首李家超周二（28日）去信全體公務員，呼籲他們「以身作則」支持選舉。公務員總工會昨日號召會員與親友，參加兩個支持立法會選舉的活動，稱將為出席的公務員申請特許缺勤，參與者名單亦會予特首參考。公務員事務局澄清公務員參與活動過程不得使用公共資源，以上批核程序並不涉及《公務員事務規例》第1111條下的「特許缺勤」。

公務員總工會昨日向會員發出邀請，號召會員參加支持立法會選舉活動，其中下周四上午舉行的「勞工界全力支持2025年立法會換屆選舉」活動，勞工及福利局局長孫玉菡將主禮，邀請訊息指如果公務員出席，工會將為其申請「特許缺勤」，讓公務員當天上午直接到會場出席，呼籲踴躍報名，目標有60至100人，形容敬希熱心支持，尤其緊急；另一個活動是召集會員及親友，下月中下旬在旺角、銅鑼灣及尖沙嘴擺街站，呼籲市民和公務員投票。工會又提到，將不日去信特首回應其呼籲，並提交參與以上兩個活動的「義舉人員」名單，希望特首知道香港市民和公務員同事支持特首與特區政府施政的實質作為和努力。

公務員事務局澄清，若公務員在工作時間出席與職務相關的活動而需暫時離開工作崗位，須獲其所屬部門批准，有關批核程序適用於公務員應邀參加與選舉相關的官方活動，但以上批核程序並不涉及《公務員事務規例》第1111條下的「特許缺勤」。

須以個人身分參與 不能使用公共資源

特許缺勤只適用於條例指明情况的缺勤，例如擔任輔助部隊職務或陪審員、出席紀律聆訊、參加內部招聘考試、參加某些體育及文化活動以及專業性質的國際會議、或參加勞工教育會議等。局方表示，公務員工會組織的選舉宣傳活動，須在公餘時間邀請公務員以個人身份參與，過程中不能使用公共資源，並強調政府從來無要求、亦不會收集公務員參加公務員工會活動的名單。