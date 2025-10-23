立法會選舉2025｜工聯會派出16人參選　全部現任議員出選毋須「交人頭」

地區直選方面，工聯會唯獨在九龍西無派人出戰，工聯會會長吳秋北指九龍西的樁腳無可否認是最少，經衡量後未能覆蓋所有戰線，希望積聚力量，在將來再評估機會。至於其他地區，吳秋北指「估唔到競爭咁激烈」，對於民建聯或其他政黨積極參與，工聯會將迎難以上。他又指「去到選舉只有力爭，唔知協調係咩意思」。

工聯會派出9人參選地區直選、4人參選選舉委員會界別，以及3人參選勞工界功能界別。團隊平均年齡46歲，最年輕是35歲，逾90%參選人擁有大學或以上學位，擁有碩士或博士學歷的參選人超過60%。

立法會勞工界有3個議席，工聯會今次派出3人出戰，被問到是否想全取勞工界議席，吳秋北指不知道另一勞工團體「勞聯」的選舉部署，但工聯會在良性競爭下會努力爭取勝利，不會怠慢。

有意見認為工聯會因與商界的矛盾，導致過去的選舉結果未如理想。吳秋北指勞資雙方是同舟共濟，「勞資有一定嘅矛盾，但唔係必然嘅矛盾」，在新形勢下，大家在發展香港、改善民生都有共同理念。吳秋北指工聯會工作堅實，全港勞工必須有其代表聲音。

民建聯已公布派人出選全部10區地區直選，及派出8人出選選委會界別。自由黨則已公布派人參選港島東及港島西直選，及派出1人參與選委會界別。