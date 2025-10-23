立法會選舉2025｜政府舉行選舉啟動禮 李家超：需選出有能力有擔當議員

第八屆立法會選舉將在12月7日舉行，提名期明日展開至下月6日截止，特區政府和選舉管理委員會在政府總部舉行2025年立法會換屆選舉啟動禮，由行政長官李家超及選管會主席陸啟康主禮。

李家超致辭時說，香港站在邁向由治及興的關鍵節點，政府正全力深化改革，發展經濟，改善民生，很多政策都必須經過立法會立法或撥款才可以落實，選出有能力、有擔當、有熱誠、勤奮服務市民的賢能人士擔任立法會議員，至關重要。

他說，完善特區選舉制度後首次產生的第七屆立法會，過去四年任期表現，充分證明在行政主導和愛國者治港原則下，立法會運作重回正軌，行政機關和立法機關有效良性互動，相互制衡又相互配合，成績有目共睹。今屆立法會任期內審議通過法案近130條，較上屆同期超出六成，審批了260多個與發展及民生有關的項目，總金額近7000億元，立法會亦通過多項關鍵性法案，包括全票通過《維護國家安全條例》，歷史性完成香港過去26年多未完成的基本法第23條本地立法的憲制責任。

李家超說，未來幾星期，全政府協力同心積極辦好及推動今次立法會選舉，鼓勵愛國愛港、有能力、有擔當、熱心服務市民的賢能人才積極參選。他強烈呼籲社會各界包括企業組織和團體等一起履行社會責任，鼓勵屬下員工在投票日積極投票，並為員工提供一切可行的便利。公務員作為政府團隊一員，更加應以身作則，實踐公務員支持政府施政，支持政府推動所有選民參與投票的立場方針，特區政府作為香港的最大僱主，會帶頭響應選管會主席號召，鼓勵和推動公務員踴躍投票，並為當天需要值班的公務員提供一切可行便利，包括各政府部門容許值班同事，有序離開工作崗位前往投票，並安排足夠的替補人手。