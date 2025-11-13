立法會選舉2025｜政府12.6西九大匯演免費派飛 郭富城《強》改編選舉主題曲(有片)

立法會選舉2025｜政府於12月6日晚在西九文化區舉行大型戶外綜藝晚會「同心‧投票‧創未來大匯演」，政制及內地事務局局長曾國衞及各傳媒高層出席記者會。(《am730》記者攝)

政制及內地事務局與7間電子傳媒今日舉行記者會，簡介聯播大匯演的詳情，出席代表包括政制及內地事務局局長曾國衞及各傳媒高層。大匯演將於12月6日晚上8時於西九文化區竹翠公園舉行，將匯聚不同領域的表演，融合傳統及創新元素，包括歌手表演、大型舞蹈及魔術表演。各間電子傳媒也會派出歌手、藝人參與演出，司儀來自不同傳媒。

政府亦將天王歌手郭富城的歌曲《強》改編成選舉主題曲《同心‧投票‧創未來》並製作MV，由約70名不同年代的歌手、藝人及節目主持合唱，包括鄺美雲、譚詠麟、區瑞強等。歌曲今日起在各大平台上播放。

傳電子傳媒取消選舉論壇 曾國衞：有關事宜媒體各自安排

曾國衞於活動後回應舉辦綜藝晚會開支時表示未能提供數據，因「仍未開始做」。對於有報道指多間電子傳媒取消選舉論壇，曾國衞表示，有關決定由媒體各自安排，又說各式活動及安排都有助選民了解候選人，不一定要局限某一形式做法。他稱，只要做法令市民及選民更了解候選人，都值得鼓勵。