立法會選舉2025｜新民黨議席6變3 葉劉淑儀：不少議員想與我們合作

新一屆立法會選舉，新民黨派8人參選有3人勝出，來屆議席數目大減一半，陳家珮接棒黨主席葉劉淑儀保住港島西一席，新界東北議員李梓敬與選委界何敬康成功連任，其餘5名「新丁」均落敗，今屆不參選的葉劉淑儀在電台節目上表示再強調新民黨得票率沒減少，與上屆相若，故滿意成績。她說雖然自己不會再現身議會，但新民黨未來也會開會，她會把經驗傳授給新人。被問到會否凝聚其他議員增加新民黨在議會的影響力？ 葉劉表示不少人想與她們合作，認為新人需要由有經驗的人帶領。

有支持者不捨她退休 選擇不投票 葉劉淑儀指她上屆於港島西取得6.5萬票，指陳家珮今屆取得3萬多票已經好好，認為不少中產選民在投票日外遊，更披露部分選民對她不參選感不捨得，因此不投票。她指，港島西今屆有5人競選，工聯會亦有人參選，令得票分散，即使自己今屆出選，亦未必能贏得上屆的票數。

評「黃碧嬌效應」 對陳克勤影響不大 對於今屆地區直選投票率為31.9%，新界東北投票率在十區中最低只有30.15%，葉劉淑儀認為主要原因是受大埔宏福苑火災影響，即使政府鼓勵及安排社工協助災民，但他們內心感到不舒服，投票意欲不大。談及李梓敬在新界東北連任，得票比民建聯主席陳克勤多，有指火災後，民建聯黃碧嬌被揭曾任宏福苑業主立案法團顧問，因而影響民建聯選情，直選較上屆流失25萬票。葉劉淑儀認為「黃碧嬌效應」對陳克勤影響不大，因受災情影響的3個大埔票站，陳得票仍然最多，她相信民建聯及黃碧嬌因在當區長期服務，仍會有居民支持她而投陳克勤，「嬌姐大埔長期區頭嚟㗎嘛，阿姐嚟㗎嘛，有啲人會怪佢，唔係最核心嘅可能對佢有睇法，但好多幫咗好耐、服務好耐嘅人聽佢話，佢解釋唔關佢事，一定有啲人信佢支持佢㗎嘛，佢做咗咁耐。」