立法會選舉2025︱會計界論壇吳錦華標榜「無外國護照」 黃俊碩：愛國愛港視乎行為非國籍

政府主辦的立法會「愛國者同心治港」選舉論壇進入功能界別環節，首場會計界兩名候選人分別為稅務學會前會長、沒有政治聯繫的吳錦華，及競逐連任的民建聯黃俊碩。(有線新聞畫面)

政府主辦的立法會「愛國者同心治港」選舉論壇，今日（17日）進入功能界別環節，首場會計界兩名候選人分別為稅務學會前會長、沒有政治聯繫的吳錦華，及競逐連任的民建聯黃俊碩。一小時論壇不設互相質詢、辯論環節，只由兩名候選人介紹政綱，回答主持的指定提問和抽籤提問，其中問及人工智能熱潮下如何推動會計業應用科技，及如何解決業界青黃不接。

今日論壇無針鋒相對場面，惟亦出現「火花」，報稱獨立的吳錦華在介紹政綱和總結環節時兩度標榜為「三無」候選人，「無政黨、無背景、無外國護照」，疑似揶揄對手。黃俊碩在加拿大出生，父母持英國國籍，自幼便擁有英加居留權，其父為資深會計師黃龍德。黃總結時感謝業界朋友的信任和支持4年前送他入立法會，承諾當選後會落實競選政綱、繼續站在業界最前面遮風擋雨。

黃俊碩及後回覆傳媒查詢時表示，4年前業界已知道他有不同護照，相信會看到以往表現及政綱作出決定，強調愛國愛港是要視乎行為而不是國籍，自己亦已通過資格審查委員會審查。

現時共有12個功能界別容許非中國籍或在外國有居留權的香港永久性居民參選，包括法律界、會計界、工程界、建測規園界、地產及建造界、旅遊界、商界(第一)、工業界(第一)、金融界、金融服務界、進出口界及保險界。參選旅遊界的巴黎奧運女子劍擊金牌得主江旻憓早前宣布申請放棄加拿大居留權，旅遊界另一參選人為馬軼超。