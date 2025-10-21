立法會選舉2025｜李慧琼撤回告別議案　指選情異常激烈憂致選舉不公

今屆立法會會期最後一次大會明天及後日舉行，會上原本有告別議案，讓議員總結4年任期及表達感受。不過，內務委員會主席李慧琼今日宣布撤回告別議案動議，解釋因新一屆選舉提名期本周五展開，與最後一次大會時間接近，加上考慮到選情異常激烈，議員在告別議案發言或導致選舉不公。
內會上周五通過在大會提出告別議案，不過今日宣布撤回。李慧琼解釋近日不同議員就告別議案安排表達意見，部分議員關注最後一次會議與選舉提名期時間接近，擔心造成選舉不公。另外，有議員表達提名期將展開，希望爭取時間聚焦選舉工作。不過，亦有議員希望繼續辯論告別議案。李慧琼表示經綜合考慮及與核心成員溝通後決定撤回議案，確保選舉公平公正。
非擔心議員發言造成尷尬
近日多名議員宣布棄選，被問到是否擔心有議員在告別議案上的發言造成尷尬。李慧琼回應指無擔心議員的發言內容，議員從來可以透過不同途徑，包括向媒體分享感言和想法。已宣布棄選的建制派「班長」指完全尊重及接受內會主席的決定，他認同議員不一定需要透過告別議案表達感受。
另外，被問到以後的立法會是否亦不應舉行告別議案辯論，李慧琼指每一屆議會都有獨特情況，應由當屆議員綜合考慮情況。廖長江補充指沒有「水晶球」，不知道日後的選舉提名期日子，只知道今次會議結束日子與提名期很接近。
已宣布棄選的社福界議員狄志遠發表聲明，指對於取消告別議案深表遺憾及失望。他表示取消這項安排是破壞議會傳統，亦擔心會損害議會形象，令人覺得議會的表達空間收窄。他促請李慧琼重新考慮並恢復議員告別議案，維護立法會的傳統和議員表達心聲的機會。