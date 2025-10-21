立法會選舉2025｜李慧琼撤回告別議案　指選情異常激烈憂致選舉不公

今屆立法會會期最後一次大會明天及後日舉行，會上原本有告別議案，讓議員總結4年任期及表達感受。不過，內務委員會主席李慧琼今日宣布撤回告別議案動議，解釋因新一屆選舉提名期本周五展開，與最後一次大會時間接近，加上考慮到選情異常激烈，議員在告別議案發言或導致選舉不公。

內會上周五通過在大會提出告別議案，不過今日宣布撤回。李慧琼解釋近日不同議員就告別議案安排表達意見，部分議員關注最後一次會議與選舉提名期時間接近，擔心造成選舉不公。另外，有議員表達提名期將展開，希望爭取時間聚焦選舉工作。不過，亦有議員希望繼續辯論告別議案。李慧琼表示經綜合考慮及與核心成員溝通後決定撤回議案，確保選舉公平公正。