立法會選舉2025｜江旻憓社交平台誤稱選委界 馬軼超稱自己是「賽馬旅遊實踐者」

立法會選舉12月7日舉行，候選人資格審查委員會周一確認所有161名參選人均符合擁護《基本法》及效忠特區的法定要求，包括報名競逐旅遊界議席的奧運女子重劍金牌得主江旻憓。不過，她其後在社交平台發文公布候選人編號時，誤把所屬界別寫成「選舉委員會界別」，貼文上載約一小時後刪除，再重新發布更正版本。

江旻憓上周一宣布參選旅遊界，其後未再更新社交平台。至昨日資格獲確認後，她發帖公布候選人編號M1，並附上競選口號「『憓』你發聲、旅業同心、微笑同行」。不過，她在文字簡介誤稱「選舉委員會界別抽籤結果出爐」，隨即被發現寫錯界別。貼文刪除約一小時後重新上載，內容已更正為「旅遊界功能界別」。江旻憓退役後任職馬會對外事務經理，選舉主任要求江旻憓闡述與旅遊業關係時，江旻憓表示，任職馬會期間參與「賽馬旅遊生態圈」等項目，其政綱上周五出爐，但未提及「賽馬旅遊」。

她的對手、觀塘區議員馬軼超，於社交平台發布有關「賽馬旅遊」的政綱，形容自己是「賽馬旅遊」的實踐者之一，曾帶領百多人的旅行團以觀看賽馬為行程吸引點，到訪沙田馬場，進行參觀、考察和觀看賽馬，推動高消費旅客訪港，為香港經濟注入動力。他稱如能當選立法會議員，會以聯同旅遊業界和馬會相討優惠政策，進一步開拓賽馬旅遊路線，豐富旅行社產品。馬軼超又提出為賽馬導賞設立資歷認可課程，並推出具深度、互動性議一體的高質量旅遊體驗，以及推動高消費項目整合，推出「賽馬+住宿」套票。