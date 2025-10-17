立法會選舉2025｜港澳辦：議員有序更替是民主真諦　不存在「祝福名單」

國務院港澳辦發表署名文章，談及第八屆立法會選舉，指在新選舉制度下，選舉回歸選賢舉能的本質，尤為突出公平和良性競爭，任何參選人如果經法定程序確認為合資格候選人，都將站在同一起跑線上展開競爭，不存在什麼「祝福名單」，也沒有誰享有「特殊待遇」。

文章說，參考媒體報道，部分現屆議員表示不再參選，也有政團社團宣布全力參選。文章認為，透過換屆選舉實現議員有序更替，是立法會的慣常和民主真諦之一，相信參選人一定會全情投入，比政綱、能力和形象，爭取選民支持，強調今次選舉將更彰顯高質量民主健康、參選競選活動的熱烈活潑，社會團結一致為香港前景和市民福祉群策群力的務實向上。