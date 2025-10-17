立法會選舉2025｜港澳辦：議員有序更替是民主真諦　不存在「祝福名單」

國務院港澳辦發表署名文章，談及第八屆立法會選舉，指在新選舉制度下，選舉回歸選賢舉能的本質，尤為突出公平和良性競爭，任何參選人如果經法定程序確認為合資格候選人，都將站在同一起跑線上展開競爭，不存在什麼「祝福名單」，也沒有誰享有「特殊待遇」。
文章說，參考媒體報道，部分現屆議員表示不再參選，也有政團社團宣布全力參選。文章認為，透過換屆選舉實現議員有序更替，是立法會的慣常和民主真諦之一，相信參選人一定會全情投入，比政綱、能力和形象，爭取選民支持，強調今次選舉將更彰顯高質量民主健康、參選競選活動的熱烈活潑，社會團結一致為香港前景和市民福祉群策群力的務實向上。
文章指出，香港將迎來第八屆立法會選舉，是香港加快由治及興進程的大事，又認為第七屆立法會的良好局面來之不易，經過重大鬥爭才得來，這屆立法會履職盡責、擔當作為，為香港從由亂到治，走向由治及興發揮重要作用和貢獻，受香港社會普遍讚譽。
文章提到，特區政府和社會各界守正創新、齊心協力，必定能將今次選舉辦得更成功、更圓滿，選出歷史上最高水平的一屆立法會。面對新階段新形勢，選民一定會本着對整體和切身利益高度負責的精神，積極參與選舉投票，相信今次選舉一定能夠選出愛國愛港立場更加堅定、為港為民服務更加熱誠，更年輕專業、具創新活力，以及更清正廉潔、有良好操守形象的立法會議員，為特區實現良政善治提供更有力保障。
原文刊登於 香港電台