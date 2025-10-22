立法會選舉2025｜田北辰稱一度想過連任 張宇人退選成關鍵？

75歲的立法會議員、實政圓桌田北辰早前宣布不會競逐連任。他今早（22 日）在電台節目中回顧過去13年議會生涯，他稱曾考慮過繼續參選，因為評估認為自己的勝算比黨內新人高；但他見到議會內其他同事一個一個退選，其他政黨也派出不少新人參選，反思過後認為是時候要交棒，為了實政圓桌的日後發展，決定「交棒」予地區總幹事莊豪鋒參加新界西北直選。

田北辰表示過去4年已經推動了不少議題，認為自己可以利用做出的成績去支持接班人，「我都唔知未來4年如果我繼續做，仲有無咁多議題畀我做」，他擔心如果屆時才交棒，根本無足夠政績支持繼任人，到最後都覺得要交棒，「如果實政圓桌都可以一直維持落去，對我嚟講一生不枉此行。」

他坦言自己退選原因之一，是見到「有啲覺得唔會退選嘅人都退咗」，包括飲食界立法會議員，76歲的張宇人，指張雖然與他並非最好的朋友，但他的確為飲食界做很多事，「既然佢都要退，就令我思考係咪都要諗諗呢」。

遭形容「建制派壞孩子」：過去呢4年仲點做呀？

今屆議會「告別議案」遭撤回，被問到會否感到可惜，田北辰回應上電台「依家咪講咗」，不一定要將感言放在官方紀錄，「我情願要你哋（電台）啲紀錄喇。」被問到遭外界形容是「建制派壞孩子」，田回應「壞孩子呢個字，其實同過去呢4年係完全風馬牛不相及，過去呢4年仲點做壞孩子呀？」，他又指國安法實施後，「大家都知道條線喺邊」。