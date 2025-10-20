立法會選舉2025︱謝偉銓不競逐連任累計17人　 「7字頭」剩葉劉黎棟國未定去留

新一屆立法會選舉提名期周五(24日)展開，盛傳下屆議會將「大換血」，繼75歲的實政圓桌新界西北立法會議員田北辰今日中午宣布不連任後，現年70歲的建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓下午宣布由於希望多陪伴家人，將不再參選來屆立法會。截至今天（20日），累計17名議員宣布不再連任，當中10人年屆70歲，尚未宣布參選意向的「7字頭」議員，只剩新民黨主席葉劉淑儀與副主席黎棟國未公布決定。

謝偉銓稱諮詢業界意見時，樂見選民認可他的工作表現，希望他繼續參選，但他自己考慮到已任三屆，及家中有些變化，加上立法會工作又繁重，因此決定不爭取參選下屆立法會，希望趁身體可以陪伴家人及享受生活，他仍會在不同崗位利用專業知識和在立法會的多年經驗，繼續服務市民與業界。至於接班人，謝表示最重要有意願，也估計不少人參選，始終該界別涉及4個專業。對於會否提拔新人，他說希望各候選人自由發揮。