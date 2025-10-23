立法會選舉2025︱選委界蘇長荣不競逐連任 累計23名議員宣布棄選

立法會換屆選舉提名期明天展開，再有現任議員宣布不競逐連任，選委界議員蘇長荣表示，不計劃參選，累計23名議員明確表示不再參選。現屆12名年逾70的立法會議員已有10人棄選，只剩新民黨主席葉劉淑儀與副主席黎棟國未公布決定，新民黨將於周六（25日）早上舉行記者會公布參選名單。
蘇長荣表示，希望集中精力和時間在其他公職，包括全國政協委員等，以發揮更好作用，同時可安排更多時間參與自己企業集團的事務。他形容，今次是水到渠成的決定。被問到23條立法二讀時無投支持是否遺憾，他稱趕著回議事廳開會，隨後離開。
立法會選舉棄選名單
1 立法會主席梁君彥（經民聯，74歲）
2 選委界馬逢國（G19，70歲）
3 飲食界張宇人（自由黨，76歲）
4 保險界陳健波（G19，71歲）
5 社福界狄志遠（新思維，68歲）
6 進出口界黃英豪（民建聯，62歲）
7 新界北張欣宇（香港新方向，36歲）
8 商界（第一）林健鋒（經民聯，73歲）
9 新界東南林素蔚（A4聯盟，37歲）
10 航運交通界易志明（自由黨，72歲）
11 工程界盧偉國（經民聯，71歲）
12 選委界周文港（G19，44歲）
13 商界（第二）廖長江（G19，68歲）
14 選委界林順潮（65歲）
15 地產及建造界龍漢標（經民聯，74歲）
16 新界西北田北辰（實政圓桌，75歲）
17 建築、測量、都市規劃及園境界謝偉銓（G19，70歲）
18 新界北劉國勳（民建聯，44歲）
19 港島東梁熙（民建聯，40歲）
20 新界東南李世榮（民建聯，42歲）
21 選委界郭玲麗（民建聯，46歲）
22 選委界江玉歡（C15+，55歲）
23 選委界蘇長荣（C15+，65歲）