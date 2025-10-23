立法會選舉2025︱選委界蘇長荣不競逐連任 累計23名議員宣布棄選

立法會換屆選舉提名期明天展開，再有現任議員宣布不競逐連任，選委界議員蘇長荣表示，不計劃參選，累計23名議員明確表示不再參選。現屆12名年逾70的立法會議員已有10人棄選，只剩新民黨主席葉劉淑儀與副主席黎棟國未公布決定，新民黨將於周六（25日）早上舉行記者會公布參選名單。

蘇長荣表示，希望集中精力和時間在其他公職，包括全國政協委員等，以發揮更好作用，同時可安排更多時間參與自己企業集團的事務。他形容，今次是水到渠成的決定。被問到23條立法二讀時無投支持是否遺憾，他稱趕著回議事廳開會，隨後離開。