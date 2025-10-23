立法會選舉2025｜新民黨周六公布名單 葉劉：不要當成永別 會常常回議會(更新)

【10月23日更新】現時已有23名立法會議員棄選下屆立法會，12名「7字頭」議員當中，10人已表態不連任，剩下新民黨主席葉劉淑儀與副主席黎棟國未公布決定。新民黨將於周六（25日）早上舉行記者會公布參選名單，屆時各參選人將會出席及介紹政綱。 本屆立法會最後一次大會早上舉行續會。葉劉淑儀表示完成本屆工作感到很開心，自問做了很多事，包括審議很多重要的條例，如《維護國家安全條例》、政府改組等，自己曾參與，自問已完成任務。至於參選問題，葉劉淑儀說，稍後會有公布。被問到有無對議會感到不捨，她說「我會時時返立法會，你哋唔好當永別至得㗎！你哋唔好當永別嘛！」

葉劉昨天（22日）出席立法會最後一次大會時，與另外5名黨友黎棟國、容海恩、陳家珮、何敬康、李梓敬在會議廳打卡，於社交平台發照片表示「可能是今屆新民黨在議會的最後一次合照」。 服務直至回歸塵土 葉劉淑儀及後於IG回覆網民不捨的留言，指自己會繼續為市民服務「我會與各位常在，我會繼續為市民服務，直至我回歸塵土」，「不會離開各位」，又說「一定會為你們keep fit」，並稱香港一定要保持多元、包容及開放，否則失去「一國兩制」的特色及優勢。