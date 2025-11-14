立法會選舉2025｜選管會：投票「加時」由早上7時半至晚上11時半

立法會選舉將在12月7日舉行。選管會主席陸啟康今日(14日)表示，已有一定的措施以便利巿民投票，包括延長投票時間。新的投票時間將由原來早上8時30分至晚上10時30分，調整為早上7時30分至晚上11時30分，總計16小時。
設多個專屬投票站
陸啟康又提到，今屆選舉將10個公務員專屬投票站，7個醫護人員專屬投票站以及2個少數族裔人士專屬投票站，少數族裔人士專屬投票站設於灣仔及尖沙咀，方便少數族裔選民進行宗教活動時順道投票；亦為11間安老院及4間殘疾院舍設立外展投票站，當中涉及3個點，外展投票站亦適用於院舍員工。
借鑑2023年區議會選舉的成功經驗，選舉事務處除繼續於上水設立鄰近邊境投票站外，亦將新增兩個邊境投票站，分別位於港珠澳大橋香港口岸及香港國際機場，但必須預先登記，將原屬投票站改至指定的邊境投票站。
外展票站並非為「谷票」
對於政府今屆向長者中心及殘疾人士地區支援中心提供2萬元資助，又安排車輛和工作人員接送。陸啟康表示，外展票站的規格與一般票站無異，設有標準保密設施，確保投票過程不受干擾。他亦指出，此舉旨在方便行動不便者而非「谷票」，並呼籲公眾聚焦計劃的便民初衷，無需擔心投票保密的風險。他又指這是試點計劃，將視乎使用情況及受歡迎程度決定是否恆常化，現階段僅在少數地點推行。
允許自願出示證明換取福利
政務司司長陳國基表示，會考慮延續兩年前區議會選舉時，向投完票的市民派發心意謝卡的做法。對於如果有公司要求出示感謝卡才可以獲半日假，是否符合選舉規例，陸啟康表示須符合兩項原則，一是不得具傾向性，不能與特定候選人掛鉤；二是不得強制員工披露投票意向，但若員工自願出示證明以換取福利則屬允許。