立法會選舉2025｜選管會：投票「加時」由早上7時半至晚上11時半

立法會選舉將在12月7日舉行。選管會主席陸啟康今日(14日)表示，已有一定的措施以便利巿民投票，包括延長投票時間。新的投票時間將由原來早上8時30分至晚上10時30分，調整為早上7時30分至晚上11時30分，總計16小時。 設多個專屬投票站 陸啟康又提到，今屆選舉將10個公務員專屬投票站，7個醫護人員專屬投票站以及2個少數族裔人士專屬投票站，少數族裔人士專屬投票站設於灣仔及尖沙咀，方便少數族裔選民進行宗教活動時順道投票；亦為11間安老院及4間殘疾院舍設立外展投票站，當中涉及3個點，外展投票站亦適用於院舍員工。

允許自願出示證明換取福利 政務司司長陳國基表示，會考慮延續兩年前區議會選舉時，向投完票的市民派發心意謝卡的做法。對於如果有公司要求出示感謝卡才可以獲半日假，是否符合選舉規例，陸啟康表示須符合兩項原則，一是不得具傾向性，不能與特定候選人掛鉤；二是不得強制員工披露投票意向，但若員工自願出示證明以換取福利則屬允許。