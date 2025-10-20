立法會選舉2025︱75歲田北辰宣布不參選 累計16人宣布棄選

實政圓桌召集人、立法會議員田北辰，今日（10月20日）中午於政府總部門外就立法會換屆選舉事宜與傳媒見面，宣布不參選新一屆立法會，稱「換個方式貢獻國家、香港」，該黨將派出總幹事莊豪鋒出選新界西北。他稱會繼續擔任實政圓桌召集人，就重大政策發表看法，尤其是鐵路發展及管理方面。
「做人係咪應該見好就收」
田北辰形容實政圓桌人丁單薄，「我有時候諗，做人係咪應該見好就收，趁還有人跟隨你的時候，讓你的理念行多一步呢？」被問及是否因70歲及「壞孩子」角色被要求不再參選。田北辰表示，有人覺得政府事應該少問，儘快投票，不然就是壞孩子；有人就認為應該質詢政府，問題應該「有point」，說清楚投票原因。他覺得實政圓桌稱職，未來會延續敢言、敢投的理念，趁今天腦筋清醒時交棒，「究竟田北辰重要，還是實政圓桌重要？我選後者」。
稱「換個方式貢獻香港」
目前累計有16名議員決定不角逐連任，其中9人年齡70歲或以上，即梁君彥、馬逢國、張宇人、陳健波、林健鋒、易志明、盧偉國、龍漢標、田北辰。年逾7旬而未表態的議員尚有3位，包括75歲的新民黨議員葉劉淑儀。
75歲的田北辰2008年以自由黨身份參選立法會但敗陣，2010年退出自由黨，與葉劉淑儀、史泰祖等創立新民黨，擔任副主席，2012年再參選，成功當選至今，他於2017年聯同6名區議員退出新民黨，組成「實政圓桌」。
立法會選舉棄選名單
1・立法會主席梁君彥（經民聯，74歲）
2・選委界馬逢國（G19，70歲）
3・飲食界張宇人（自由黨，76歲）
4・保險界陳健波（G19，71歲）
5・社福界狄志遠（新思維，68歲）
6・進出口界黃英豪（民建聯，62歲）
7・新界北張欣宇（香港新方向，36歲）
8・商界（第一）林健鋒（經民聯，73歲）
9・新界東南林素蔚（A4聯盟，37歲）
10・航運交通界易志明（自由黨，72歲）
11・工程界盧偉國（經民聯，71歲）
12・選委界周文港（G19，44歲）
13・商界（第二）廖長江（G19，68歲）
14・選委界林順潮（65歲）
15・地產及建造界龍漢標（經民聯，74歲）
16・新界西北田北辰（實政圓桌，75歲）