立法會選舉2025︱75歲田北辰宣布不參選 累計16人宣布棄選

田北辰形容實政圓桌人丁單薄，「我有時候諗，做人係咪應該見好就收，趁還有人跟隨你的時候，讓你的理念行多一步呢？」被問及是否因70歲及「壞孩子」角色被要求不再參選。田北辰表示，有人覺得政府事應該少問，儘快投票，不然就是壞孩子；有人就認為應該質詢政府，問題應該「有point」，說清楚投票原因。他覺得實政圓桌稱職，未來會延續敢言、敢投的理念，趁今天腦筋清醒時交棒，「究竟田北辰重要，還是實政圓桌重要？我選後者」。

實政圓桌召集人、立法會議員田北辰，今日（10月20日）中午於政府總部門外就立法會換屆選舉事宜與傳媒見面，宣布不參選新一屆立法會，稱「換個方式貢獻國家、香港」，該黨將派出總幹事莊豪鋒出選新界西北。他稱會繼續擔任實政圓桌召集人，就重大政策發表看法，尤其是鐵路發展及管理方面。

稱「換個方式貢獻香港」

目前累計有16名議員決定不角逐連任，其中9人年齡70歲或以上，即梁君彥、馬逢國、張宇人、陳健波、林健鋒、易志明、盧偉國、龍漢標、田北辰。年逾7旬而未表態的議員尚有3位，包括75歲的新民黨議員葉劉淑儀。

75歲的田北辰2008年以自由黨身份參選立法會但敗陣，2010年退出自由黨，與葉劉淑儀、史泰祖等創立新民黨，擔任副主席，2012年再參選，成功當選至今，他於2017年聯同6名區議員退出新民黨，組成「實政圓桌」。