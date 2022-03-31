童樂居虐兒案｜保護兒童會重整計劃 新領導團推9個月內革新

保護兒童會「童樂居」發生大規模虐兒事件，會方宣布已換領導團，並在多方合作下將啟動為期9個月服務重整計劃，將引進新服務模式，重整領導、管理等，冀改革後提供優質服務，成為留宿兒童院舍服務典範。目前童樂居前線幼兒工作員幾乎全為近月新加入的生力軍。

30外援助革新

參與童樂居服務重整計劃包括非牟利幼兒教育機構議會、社會福利署及多個幼兒教育學院或學會機構。保護兒童會義務執行委員會主席夏穆表示，領導團已更新，包括本月16日履新的院長張美玲。而童樂居工作人員將由議會14個會員機構借調30位具豐富經驗的同工及幼兒工作人員，與幾乎近月新聘的前線幼兒工作人員組成。

重整冀提供教顧並重優質服務成典範

夏穆指，重整計劃將於未來9個月遁以兒童為本、革新管理、專業培訓及關愛並重四大主軸，改革童樂居管理架構、幼兒生活日程、教顧模式、前線人員當值安排等，最終的是重整院舍領導、管理哲學、士氣等，為童樂居建立教育與照顧並重的優質服務，成為留宿兒童院舍服務典範。

幼教議會主席：事件令人痛心

議會主席潘少鳳表示，童樂居事件對相關幼兒、院舍與學前服務業界而言都是令人痛心的悲劇，議會成員冀改革計劃成功，作為業界檢討幼兒院舍照顧服務的借鑑。

童樂居事件中警方已完成翻看逾6萬小時的閉路電視影片，至今有34名職員涉嫌虐兒被捕，當中27人已被落案起訴，涉及40名兒童，當中有被扯頭髮、掌掝、「掟埋牆」等。