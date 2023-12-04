童樂居虐兒案｜判囚27歲女職員另涉虐童案　官斥其動作「犀利過做瑜伽」

童樂居虐兒案至今有34名女職員被起訴，其中一名27歲女職員，較早前已於裁判法院承認9項虐兒罪，被判入獄4個月34周。她另涉一項虐兒罪，周一（12月4日）於區域法院再承認一項虐兒罪名，法官將案件押後至12月15日判刑，被告繼續就另案服刑。

被告馮凱琍，現27歲，承認一項看管兒童的人虐待或忽略兒童罪，即於2021年12月21日，在旺角童樂居虐待1歲男童G。另兩項涉及虐待1歲男童R的控罪獲存檔法庭，其餘兩罪則獲准於法庭存檔。