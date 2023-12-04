童樂居虐兒案｜判囚27歲女職員另涉虐童案　官斥其動作「犀利過做瑜伽」

童樂居虐兒案至今有34名女職員被起訴，其中一名27歲女職員，較早前已於裁判法院承認9項虐兒罪，被判入獄4個月34周。她另涉一項虐兒罪，周一（12月4日）於區域法院再承認一項虐兒罪名，法官將案件押後至12月15日判刑，被告繼續就另案服刑。
被告馮凱琍，現27歲，承認一項看管兒童的人虐待或忽略兒童罪，即於2021年12月21日，在旺角童樂居虐待1歲男童G。另兩項涉及虐待1歲男童R的控罪獲存檔法庭，其餘兩罪則獲准於法庭存檔。
保護兒童會收到鄰近居民投訴發生虐兒
案情指，被告於2017年成為註冊幼兒中心主管及幼兒工作員，2020年起在童樂居任職。保護兒童會於2021年尾收到鄰近居民的電郵投訴，稱看到有職員在童樂居遊樂場虐待兒童。
其後於2021年12月21日，閉路電視拍到男童G在睡房躺在嬰兒床時，與另一莊姓女職員，約4分鐘內分別兩度捉住G雙手及雙腳，並大力向下按壓；另一被告莊姓女職員，則捉住其雙腳大力往其頭部方向按壓，每次動作維持至少7秒，其後兩人再次作出相同行為。
法官斥被告動作「犀利過做瑜伽」
法官王詩麗在庭上看畢片段後，表示第二次的襲擊歷時約26至30秒，她又詢問案發前發生何事，辯方表示當時男童在床上郁動，腳伸出床的範圍。法官王詩麗又形容，被告虐待事主的動作「犀利過做瑜伽」，指汰庭不容忽視男童有身體受傷害的風險。
辯方求情指，被告明白案情嚴重，以及案發時使用極不恰當方法處理幼童問題，指其深感悔意；辯方另透露，被告在裁判法院案件的刑期只剩下3星期便服畢，故早前向法庭申請捉早至今天處理本案，又希望法庭判刑時能考慮將部份刑期下令同期執行。最後法官押後案件至12月15日判刑。
案件編號：DCCC 847-853/ 2022