童樂居虐兒案｜打女童胸口腳踏兒童下身 56歲女被告認3項虐兒罪候判

「童樂居」虐兒案中，累計共34名女職員被落案起訴對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪。其中56歲幼兒工作人員今日於九龍城裁判法院承認3項虐兒罪。署理主任裁判官黃雅茵指被告一日內3度襲擊3名兒童，案情嚴重，拒索取社會服務令報告，被告須還押至7月22日判刑，期間為其取背景報告。

辯方求情指，被告事發後感到非常歉疚，但無心傷害3名兒童。首次事件被告須在半小時內派發水樽予11名兒童喝水，但兒童不可以自行扭開樽蓋喝水。被告被S打手部後，用手背撞向S的胸口兩下，但力度不算很大，被告在襲擊後有繼續照顧S。就腳踏兒童事件，辯方指被告巡房時看見該兒童的腳「郁嚟郁去」，而被告有腰痛，於是踏了兒童下身一腳以助其調整睡姿。

被告趁女童AC喝水時推其水樽致撞嘴

案情指，被告在2007年成為註冊幼兒工作者，2008年9月起在「童樂居」任職替假幼兒工作者。案發當日約下午6時，女童S與10名兒童在活動室席地而坐，被告在安排派發水樽予兒童，有些兒童在喝水。期間S用手推了被告的手一下，被告隨即大力用手打了S的胸口兩下，S倒地哭泣。約一分鐘後，在被告抹地時，女童AC打開水樽蓋望向樽內，被告拿去水樽並推向AC臉，致樽內的水濺到其臉上，AC欲轉身離開但被告仍把樽繼續推向AC臉上。被告之後抹地上的水時，再推了AC的腳一下，交回水樽給AC時又再趁其喝水時推其水樽，致水樽撞到AC的嘴。同晚約9時，被告到2樓一間約有20名兒童睡覺的房間，看見一名不知名兒童腳在動，被告與人傾談後走向該兒童，用右腳大力踏在其下身。

報稱幼兒工作員的林美寶承認於2021年12月10日，在旺角砵蘭街387號地下「童樂居」内負有管養、看管或照顧兒童責任，但卻故意襲擊2歲女童S、3歲女童AC及一名不知名兒童，其方式相當可能導致三人受到不必要的苦楚。林原被控多一項襲擊3歲女童Y的虐兒罪，此罪獲存檔法庭。