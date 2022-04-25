童樂居虐兒案｜17人轉介區院審理 兩被告今再准保釋

香港保護兒童會轄下「童樂居」早前爆出虐兒案，累計有27名職員被起訴「對所看管兒童或少年人襲擊罪」，當中有10宗案件今日在九龍城裁判法院再訊。控方指，其中17人的案件將轉介至區域法院處理，法庭應控方要求將案件押後至6月23日再訊，以待控方準備轉介文件；餘下10人的案件，則繼續在裁判法院處理，押後至6月9日再訊。另外，早前被撤銷保釋的兩人今再獲批准保釋。

控方表示，會將其中17名被告轉介至區域法院處理，包括趙詠茜、黃潔瑩、卓凱欣、莊嘉宜、李晓儀、趙運紅、楊淑儀、馮鳳豪、陳麗娟、伍家穎、郭愛萍、陳玉玲、鄧美欣、周靈芝、馮凱琍、陳綺雯、盧敏兒。各人所涉的控罪，均至少牽涉與另一名被告共同犯案，包括兩人涉嫌一同襲擊涉事兒童，或一人施襲，另一人身在現場旁觀。餘下10人即李慧雯、謝綉蔚、林美寶、香詠姍、張惠燕、周翠英、傅悅朗、劉露琪、陳靄盈及李佩貞，控方稱案件將繼續留在裁判法院處理，申請將10人的案件押後至6月9日再訊。

兩被告再獲准保釋每周須報到兩次

另外，早前被法庭撤銷保釋的趙詠茜和李晓儀，今日申請保釋，署理主任裁判官黃雅茵批准兩人，分別以現金5萬及3萬元保釋外出，期間不得離港、須交出所有旅遊證件、居於報稱住址，以及每周到警署報到2次。兩人亦不得直接或間接接觸控方證人、「童樂居」的兒童及職員，亦不得踏足涉案地點，以及不得參與照顧兒童的工作。