童樂居虐兒案｜49歲職員涉拍打女童頭部 自辯：獨自應付十多名小童

香港保護兒童會轄下的「童樂居」爆出虐兒事件，累計共34名職員被控，其中49歲時任女職員涉嫌數度襲擊4名幼童，被控4項看管兒童的人虐待或忽略兒童罪。她否認所有控罪，案件今日在九龍城裁判法院開審。案件下午續。

控方在庭上播放童樂居的閉路電視錄影片段，指被告包括當時曾在洗手間拍打男童，致其失平衡及向右後踏了幾步、用右手「搣」及拉了坐於便盤的男童右手並拉起他直至站起來，歷時約9秒、在活動室連續以手拍打女童頭部約10次、再用手拍打女童頭部令推倒她等，且依賴3個案例作舉證。

被告自辯指喜愛小朋友

被告陳緘雯自辯時表示，她在1995年開始受僱於童樂居，「唔敢話自己有好大愛心同理想」，但她只是喜愛小朋友，同時當局改變了做法，若有損傷，就需要親自通知小朋友家長，但其實只是知道「乜乜」家長，未能知道其背景，因此她通常擔心有意外發生，不知道家長有何反應。