童樂居虐兒案｜49歲職員涉拍打女童頭部 自辯：獨自應付十多名小童

香港保護兒童會轄下的「童樂居」爆出虐兒事件，累計共34名職員被控，其中49歲時任女職員涉嫌數度襲擊4名幼童，被控4項看管兒童的人虐待或忽略兒童罪。她否認所有控罪，案件今日在九龍城裁判法院開審。案件下午續。
控方在庭上播放童樂居的閉路電視錄影片段，指被告包括當時曾在洗手間拍打男童，致其失平衡及向右後踏了幾步、用右手「搣」及拉了坐於便盤的男童右手並拉起他直至站起來，歷時約9秒、在活動室連續以手拍打女童頭部約10次、再用手拍打女童頭部令推倒她等，且依賴3個案例作舉證。
被告自辯指喜愛小朋友
被告陳緘雯自辯時表示，她在1995年開始受僱於童樂居，「唔敢話自己有好大愛心同理想」，但她只是喜愛小朋友，同時當局改變了做法，若有損傷，就需要親自通知小朋友家長，但其實只是知道「乜乜」家長，未能知道其背景，因此她通常擔心有意外發生，不知道家長有何反應。
當時疫情嚴重擔心小童接觸故推開
陳再指，見到涉事女童V以嘴對嘴方式向另一男童「錫咗一啖」，她因疫情很嚴重及擔心其接觸而即時制止他們，但就當時沒有採用說教的原因，她指出當時自己須獨自應付10多個小朋友，擔心其他小朋友有危險，過往曾經發生「推電視」及「拉紗窗」等行為，亦不想其他小朋友模仿其行為，承認當時推了女童臉頰的位置，問及她知悉是否做出這行為，但認為其力度沒有令她受傷，臉亦沒有紅腫。
男童F「搣」衣服鈕扣怕他「哽親」
陳續指，另一涉案男童F當時「搣緊」衣服上的鈕扣，故怕他會放在口內而「哽親」，她之前曾發現在其他小朋友鼻子或口內存有異物，涉事行為想其「記憶深啲」，「等佢唔會做」，只是捉住他，沒有大力「摙」他，相信大哭的理由是因受責備所致。
被告陳綺雯被控於2021年12月11日至21日，在旺角砵蘭街387號香港保護兒童會內，身為年滿16歲對4名不足16歲的兒童，負有管養及照顧責任的人，故意襲擊、虐待或忽略2歲男童B、2歲女童V、3歲男童F，及一名身份不詳兒童，其方式相當可能導致對方受到不必要的苦楚。