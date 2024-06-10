端午節2024︱乳癌康復者出戰國際龍舟賽 冀為同路人打氣

旅發局與中國香港龍舟總會(龍舟總會)合辦的「2024 香港國際龍舟邀請賽」，將於本月15、16日，一連兩天在尖東海旁上演。香港首支由乳癌康復者組成的龍舟隊伍「香港乳龍」今年將角逐賽事的混合錦標賽及扮嘢大賽；團隊希望透過龍舟運動激起彼此團結熱忱，鼓勵各隊員克服癌症帶來的挑戰，讓他們在抗癌路上不感孤單。

「香港乳龍」早於 2010 以團隊名義參與「香港國際龍舟邀請賽」各項賽事，包括「扮嘢大賽」 及針對癌症病患而設的慈善賽，今年他們將出戰角逐「混合錦標賽」及「扮嘢大賽」。隊長Josephine表示，隊伍體能上或稍遜，但每次參賽都能觀摩一眾高手，從中切磋技術已實屬榮幸。她憶述，有一年與其他地區的乳癌康復者比賽，在龍舟上大家彼此打氣，完成比賽後又於 岸上拍肩以示支持。她認為，不論賽果如何，參賽者已赢得彼此之間寶貴友誼。