端午節2024︱乳癌康復者出戰國際龍舟賽 冀為同路人打氣

旅發局與中國香港龍舟總會(龍舟總會)合辦的「2024 香港國際龍舟邀請賽」，將於本月15、16日，一連兩天在尖東海旁上演。香港首支由乳癌康復者組成的龍舟隊伍「香港乳龍」今年將角逐賽事的混合錦標賽及扮嘢大賽；團隊希望透過龍舟運動激起彼此團結熱忱，鼓勵各隊員克服癌症帶來的挑戰，讓他們在抗癌路上不感孤單。
「香港乳龍」早於 2010 以團隊名義參與「香港國際龍舟邀請賽」各項賽事，包括「扮嘢大賽」 及針對癌症病患而設的慈善賽，今年他們將出戰角逐「混合錦標賽」及「扮嘢大賽」。隊長Josephine表示，隊伍體能上或稍遜，但每次參賽都能觀摩一眾高手，從中切磋技術已實屬榮幸。她憶述，有一年與其他地區的乳癌康復者比賽，在龍舟上大家彼此打氣，完成比賽後又於 岸上拍肩以示支持。她認為，不論賽果如何，參賽者已赢得彼此之間寶貴友誼。
副隊長 Sandy 則表示，很開心能於維港作賽，以美麗獨特天際線作伴，十分難得。她又說， 能夠與其他市民旅客，共同參與這項年度端午盛事，讓她感到自豪，今年她亦會邀請親朋好友到埸觀賞，為她及隊友們打氣。而隊員Doris則分享，今次「香港國際龍舟邀請賽」能吸引多個國家或地區隊伍前來香港比賽， 每年都會看到一些既陌生又熟悉的面孔，「太好了，我們又再見面，大家只要活在當下，盡力比賽，就是對生命最大乳癌康復者的禮物。」
龍舟有效紓緩淋巴水腫
執教「香港乳龍」團隊超過十年的梁志坤表示，由於乳癌康復者於手術後容易出現上肢淋巴 水腫問題，而醫學研究指出，龍舟這項講求上肢肌力的運動，有效紓緩淋巴水腫等治療副作用， 同時增強肌力，對於防止復發有良好效果。
梁志坤續指，龍舟是一項團體運動，參與過程要 求隊員間共同進退、接納得失、甘苦與共、與同 路人為共同目標努力，這些訓練都有助隊員建立 持之以恒、無懼失敗的心態。