競委會：Keeta與餐廳訂協議或削市場競爭 雙方達成解決方案 將分兩階段修改

競委會今日（12日）表示，留意到網上外賣平台Keeta與合作餐廳訂立的協議中條文，或會妨礙新成立或小型的平台進入市場或擴張業務，削弱網上外賣送遞市場的競爭。競委會與Keeta達成解決方案，Keeta同意分兩階段修改協議。 競委會：留意到限制合作餐廳由只與Keeta獨家合作 競委會指，留意到Keeta與合作餐廳訂立的協議中，當中條文包括，如合作餐廳與其獨家合作，Keeta會收取較低的佣金率；限制合作餐廳由只與Keeta獨家合作，轉為同時與其他平台合作，或懲罰這樣做的餐廳；阻止合作餐廳在自家銷售渠道或其他網上外賣平台，向消費者提供較低的餐點價格。

競委會補充，由於Keeta在網上外賣送遞的市場中，相當可能具有一定程度的市場權勢。競委會認為，上述條文或會妨礙新成立或小型的平台進入市場或擴張業務，削弱網上外賣送遞市場的競爭，令餐廳以至消費者無法享受有效競爭所帶來的好處。 Keeta同意分兩個階段修改與合作餐廳的協議 競委會對此事表達關注後，Keeta同意分兩個階段修改與合作餐廳的協議。在第一階段，Keeta將自願修改與合作餐廳所訂立的協議中的相關條文。第二階段，Keeta將同時根據《競爭條例》第60條，向競委會提出承諾，內容與第一步的自願修訂相符。

競委會提及，透過第一階段的自願修訂，相關條文可在短期內修改或刪除，令餐廳及顧客即時受惠。競委會認為，在自願修訂的基礎上，作出第二階段的第60條承諾亦屬必要，目的是確保修訂具有法律約束力，並可由競委會根據《條例》確切執行。若競委會擬接納Keeta建議的承諾，將就此展開公眾諮詢。 競委會：修改相關條文帶來多方面的好處 競委會表示，Keeta修改協議中的相關條文，將會帶來多方面的好處。對餐廳而言，與新晉或小型平台合作，以及訂定堂食和其他外賣渠道的餐點價格時，可享有更大彈性；新晉及小型平台亦可與更多餐廳合作，從而擴展其網絡。外賣平台之間的競爭加強，最終更會惠及消費者，讓他們享有更多選擇，亦可能帶來更高的服務水平及更低廉的餐點價格。

競委會提及，將繼續密切留意該行業的發展，並在需要時會採取適當行動。