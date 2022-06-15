第六期活化計劃評選出爐 景賢里變身養生殿

第六期活化歷史建築夥伴計劃中，4個項目評選結果出爐，當中景賢里將活化為健康生活地標及學習中心；而大潭篤原水抽水站員工宿舍群將活化成幼兒教育學校。政府預留5億8,600萬元資助4個項目的活化及修復工程。計劃內的前北九龍裁判法院項目，發展局長黃偉綸稱項目反應熱烈，料評審工作下半年完成。
第六期計劃共5個項目，其中4個項目共接42份申請。曾兩度流標、位於半山的法定古蹟景賢里終有團體中標，由天大研究院聯同國際普洱茶協會及中醫藥(全球)促進會在18份申請脫穎而出，將活化為「景賢里‧養生殿－基於普洱茶、中醫藥」，作健康生活地標和學習中心，加深大眾對普洱茶、中醫藥和藥材的認識，推廣健康生活。
項目將會加建電梯及樓梯，並連接地面至游泳池，政府強調不會影響建築物外觀，同時亦會加建一座單層的副樓作茶藝室，項目預計2027年起營運。除了日常舉行的導賞團外，每年亦會舉辦3個開放日予市民，及2個開放日給弱勢社羣的兒童。保育歷史建築諮詢委員會主席劉智鵬相信，方案令大宅成「打卡熱點」。
至於三級歷史建築馬灣的芳園書室，曾是首期活化計劃項目，並活化成旅遊及中國文化中心暨馬灣水陸居民博物館，因人流稀少，到2017年停止營運，由政府接管。2018年第五期計劃重推，結果亦流標。今次獲選機構香港基督少年軍，將書室活化為「創學芳園」拓展書室原有的「卜卜齋」功能，加入STEM於歷史、文化和生態環境等活動中，吸引不同年齡群組參與學習。劉智鵬說，獲選機構本身於所在的馬灣已服務多年，對該營運者頗有信心。
同屬三級建築，位於汀九、原為香港著名印度商人律敦治二十世紀三十年代私宅的白樓，交由國史教育中心設立「悠悠館」的學習中心，館內會設有特色餐廳，提供印度和中國美食，活現白樓和律敦治家族背景文化。大潭篤原水抽水站員工宿舍群(法定古蹟)由「護‧聯網慈善基金」聯同海港學校基金會活化為「水圓地方」，將設立一所以自然體驗為基礎的幼兒教育學校，並提供教師培訓及課後自然體驗活動。項目亦會設立名為「Water Gallery」的展覽區，展示這項古蹟的歷史價值及香港的供水歷史。
黃偉綸表示，政府預料要預留5億8,600萬元資助活化及修復工程，亦撥備1,500萬元資助4個項目的初期營運開支。4個活化項目在2025年起陸續投入服務，將可創造約98個職位。至於前北九龍裁判法院項目，他指，項目比其他的遲8個月接受申請，加上接30份申請、數量眾多，保育歷史建築諮詢委員會仍然需時評審，結果預料下半年出爐。