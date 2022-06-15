第六期活化計劃評選出爐 景賢里變身養生殿

第六期活化歷史建築夥伴計劃中，4個項目評選結果出爐，當中景賢里將活化為健康生活地標及學習中心；而大潭篤原水抽水站員工宿舍群將活化成幼兒教育學校。政府預留5億8,600萬元資助4個項目的活化及修復工程。計劃內的前北九龍裁判法院項目，發展局長黃偉綸稱項目反應熱烈，料評審工作下半年完成。

第六期計劃共5個項目，其中4個項目共接42份申請。曾兩度流標、位於半山的法定古蹟景賢里終有團體中標，由天大研究院聯同國際普洱茶協會及中醫藥(全球)促進會在18份申請脫穎而出，將活化為「景賢里‧養生殿－基於普洱茶、中醫藥」，作健康生活地標和學習中心，加深大眾對普洱茶、中醫藥和藥材的認識，推廣健康生活。

項目將會加建電梯及樓梯，並連接地面至游泳池，政府強調不會影響建築物外觀，同時亦會加建一座單層的副樓作茶藝室，項目預計2027年起營運。除了日常舉行的導賞團外，每年亦會舉辦3個開放日予市民，及2個開放日給弱勢社羣的兒童。保育歷史建築諮詢委員會主席劉智鵬相信，方案令大宅成「打卡熱點」。