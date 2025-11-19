管浩鳴專訪｜難擺脫陳同佳「標籤」否認包庇　關注安老議題兩蚊搭車

立法會選舉12月7日舉行，當中選舉委員會界別50人爭40席。其中一名最為市民熟悉的候選人就是管浩鳴，但公眾對他的印象往往與「陳同佳」聯繫起來，管浩鳴直言：「冇辦法，一日唔解決都係咁」，又強調自己絕無包庇。至於他最關注的議題是安老，他期望推動本港的非牟利機構，在內地營運大型安老項目，服務香港長者。

記者 陳芷晴

在台灣殺害女友的陳同佳，2019年在港因洗黑錢罪刑滿出獄，當時由管浩鳴陪同在旁的畫面，市民仍然歷歷在目。被問到至今仍然無法擺脫陳同佳這個「關鍵詞」，管浩鳴直指：「冇辦法，一日唔解決都係咁，甚至解決咗可能都會咁樣，希望市民聚焦我做緊嘅嘢。好多誤會，覺得我包庇佢。我絕對冇包庇佢，亦唔應該包庇一個罪犯。佢願意返台灣自首，但暫時冇辦法，係暫時畀個空間佢咁解。我不停鼓勵佢，甚至諗方法，睇吓遲啲佢有冇機會返台灣自首」。