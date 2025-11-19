管浩鳴專訪｜難擺脫陳同佳「標籤」否認包庇　關注安老議題兩蚊搭車

立法會選舉12月7日舉行，當中選舉委員會界別50人爭40席。其中一名最為市民熟悉的候選人就是管浩鳴，但公眾對他的印象往往與「陳同佳」聯繫起來，管浩鳴直言：「冇辦法，一日唔解決都係咁」，又強調自己絕無包庇。至於他最關注的議題是安老，他期望推動本港的非牟利機構，在內地營運大型安老項目，服務香港長者。
記者 陳芷晴
在台灣殺害女友的陳同佳，2019年在港因洗黑錢罪刑滿出獄，當時由管浩鳴陪同在旁的畫面，市民仍然歷歷在目。被問到至今仍然無法擺脫陳同佳這個「關鍵詞」，管浩鳴直指：「冇辦法，一日唔解決都係咁，甚至解決咗可能都會咁樣，希望市民聚焦我做緊嘅嘢。好多誤會，覺得我包庇佢。我絕對冇包庇佢，亦唔應該包庇一個罪犯。佢願意返台灣自首，但暫時冇辦法，係暫時畀個空間佢咁解。我不停鼓勵佢，甚至諗方法，睇吓遲啲佢有冇機會返台灣自首」。
事實上，管浩鳴在議會最關注的議題是安老。政府預計至2039年，有252萬名65歲或以上長者，管浩鳴反問：「即係一個珠海市嘅人口，你點搞呢？」他留意到很多長者對於到內地安老卻步，擔心不習慣當地文化。管浩鳴希望推動香港的非牟利機構營運大型內地安老項目，服務對象是香港長者。雖然身處內地，但採用香港模式營運。他解釋好處是善用內地較便宜的勞動力，比喻「香港一蚊幫一個長者，內地一蚊幫三個長者」。
冀2蚊車回復至65歲或以上長者
管浩鳴下月就「登陸」(60歲)，可以用長者2元乘車優惠。作為「受惠者」，他仍然認為應該恢復政策，只讓65歲或以上長者享用優惠，「無啦啦放寬到60歲，本身財政承擔冇咁嚴重。」政府預計2028至29年度才恢復盈餘，管浩鳴認為公務員期間一定要凍薪。而且現時人工智能發達，毋須太多臃腫的人手，應精簡公務員編制。
拉票過程中，管浩鳴坦言從來無選委向他詢問陳同佳的事，只是著眼於政綱，「知我呢幾年喺社會服務領域做咗好多嘢，特別提出安老問題。好多同事喺其他地方一定比我叻，但我喺社會服務界相對勝一籌」。他希望成功連任，繼續在立法會與政府攜手解決各種「老大難」問題。