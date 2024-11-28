簡樸房面積不少於8平方米 須設獨立廁所 違者最高罰30萬 監禁3年

新一份施政報告提出「簡樸房」取締劣質劏房。房屋局公布簡樸房規管的建議方案，包括樓面面積最少8平方米、樓底淨高度至少2.3米等，亦要設有獨立廁所和水電錶等。政府下周一起就規管制度公眾諮詢，至明年2月結束。局方預計最快明年第四季為現存分間單位進行登記，並同步接受「簡樸房」認證申請。局方建議，若業主違規出租不符標準的簡樸房，一經定罪，最高罰款30萬元及監禁3年。 房屋局昨向立法會提交文件，建議簡樸房的規管制度。文件列出局方建議的簡樸房的多項標準，就內部樓面面積方面，局方建議最少達8平方米，料該面積足夠提供獨立廁所和基本起居空間。為杜絕「閣樓房」和「樹屋」，樓底淨高度最少達2.3米。消防安全方面，「簡樸房」的主要消防安全要求須與現行《建築物條例》的標準相同，包括出口路線的淨高度須不少於2米等。此外，每間「簡樸房」內均應設有獨立火警偵測器，公共走廊亦應設有滅火筒。

局方又建議，簡樸房須設有獨立供住戶專用，且與居住空間和廚房以間隔牆及門分隔的廁所，間隔須由地面伸延至天花板。廚房方面，局方不強制要求簡樸房設有廚房；如設明火煮食，須設有符合防火要求及耐火時效不少於半小時的獨立圍封廚房，包括防火門。另外，簡樸房亦要安裝獨立水錶和獨立電錶，確保住戶不會被濫收水電費。

料三成單位須較大規模改建 局方建議，違例出租不符規格單位者，包括業主和將單位進一步出租的「二房東」，須負上刑事責任。一經定罪，最高罰款30萬元和監禁3年。局方又指，估計現時約11萬個住宅樓宇分間單位中，料有三成須較大規模改建；餘下七成則可透過較簡單的執修便達標。政府會在登記期和寬限期相繼結束後，針對違法出租的單位，採取執法行動。

議員倡設立最低罰則指引 立法會議員鄭泳舜指，最終罰則需要再探討，但根據劏房租金管制經驗，房屋局控告近400名違規劏房業主，罰款介乎數百至數千元，認為阻嚇作用有限，希望日後罰則比劏房租管更嚴。他表示，政府要考慮制定時間表，決定哪些劏房優先取締，如果當中地方很細、環境衛生很差、有即時住屋危險的最劣質劏房，要納入優先取締項目。 立法會議員梁文廣相信簡樸房能改善住戶的生活環境。針對罰款，梁文廣建議政府立法時研究設立最低罰則指引，例如罰款不可少於違法出租期間的租金總和，亦可考慮引入累進式刑罰，對屢次違法的業主或二房東判處較重刑罰，增加阻嚇力。他又建議，房屋局成立專責組，加入屋宇署、消防署等部門協助及勘察，提升執法效率。

