簡樸房｜業界指罰則太重加上改建困難　不少業主會放棄出租劏房

政府建議「簡樸房」樓面面積最少8平方米、樓底淨高度至少2.3米、至少一扇窗戶非面向圍封天井等。物業及租務託管服務公司創辦人陳顯熹今早在電台節目指很多「劏房」位於舊樓，而存在天井窗的設計。他以單位「一開四」為例，業界普遍關注如只可保留向街窗戶的房間，重新執修後或要趕走居於有天井窗房間的租客。經營者亦要考慮或需幾十萬元裝修費，出租剩下房間能否回本。租金方面，他認為相對優質的單位，例如150平方呎的套房，租金不會上升太多。但一些月租3,000至4,000元的60至70呎房間，改裝後變成120至130呎，業主因需回本，或將月租加至5,000至6,000元。

政府建議如不符合「簡樸房」標準，最高罰款30萬元及監禁3年。陳顯熹認為罰則相對嚴重，舉例僭建最高只是罰款20萬元及監禁1年。他認為罰則或令投資者不敢動工或不會有新供應，令到租客擔心找不到其他居所而不報告違規事宜，造成執法困難。

租客最關注後續安置方案

關注基層住屋聯席成員李善珩在同一節目表示，居民最緊張後續安置方案，她關注是否參考市區重建的做法，有否一套清晰指引協助租客搬遷。因租客會憂慮能否在市場上找到同樣租金的單位，及會顧慮過渡房屋位置偏遠。