施政報告提出未來5年推出3萬伙簡約公屋，房屋局長何永賢表示，自從公布簡約公屋的政策後，市民好奇就d相關設計會是怎樣，她在社交網站上載圖片，展示建築署人員畫了4至5人單位的初步設計圖。她指簡約公屋會提供獨立洗手間、煮食空間、冷氣機及熱水爐，具體單位布局將按項目而定，而單位布置則由入住者自行構思。

單位以非黑廁設計

按設計圖可見，單位可放置一張雙人床及一張碌架床後，可放置正常衣櫃及一個雜物櫃，餘下空間仍有寬大客飯廳，廚房則以開放式設計，但以只可放單爐頭煮食工具，廚房和睡眠區各有窗戶，廁所亦有窗並非黑廁。簡約公屋初步設計圖曝光 開放式廚房 寬敞客飯廳