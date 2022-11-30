簡約公屋敲定4選址 屯門兩地交通較便利

政府未來5年擬建3萬伙「簡約公屋」，房屋局公布4個選址，分別於元朗、上水和兩處位於屯門，面積由0.8至8.9公頃不等。當局表示正在市區積極物色其他合適用地，會盡快公布，目標是明年上半年進一步公布。當局預計單位建築費每平方米約2.1萬，明年首季向立法會申請撥款，估計設計和建築工程費用約為267.9億元。

4個選址分別位於屯門青麟路第3A區、屯門欣寶路第54區、元朗攸壆路近錦繡花園，以及上水蓮塘尾與粉錦公路豪宅洋房邁爾豪園為鄰。按政府向立法會提交文件顯示，屯門兩個選址面積較細，但分別鄰近輕鐵青松站和菁田邨巴士總站，交通較便利，至於元朗攸壆路和上水蓮塘尾則屬較偏遠。