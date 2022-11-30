簡約公屋敲定4選址 屯門兩地交通較便利

政府未來5年擬建3萬伙「簡約公屋」，房屋局公布4個選址，分別於元朗、上水和兩處位於屯門，面積由0.8至8.9公頃不等。當局表示正在市區積極物色其他合適用地，會盡快公布，目標是明年上半年進一步公布。當局預計單位建築費每平方米約2.1萬，明年首季向立法會申請撥款，估計設計和建築工程費用約為267.9億元。
4個選址分別位於屯門青麟路第3A區、屯門欣寶路第54區、元朗攸壆路近錦繡花園，以及上水蓮塘尾與粉錦公路豪宅洋房邁爾豪園為鄰。按政府向立法會提交文件顯示，屯門兩個選址面積較細，但分別鄰近輕鐵青松站和菁田邨巴士總站，交通較便利，至於元朗攸壆路和上水蓮塘尾則屬較偏遠。
住戶3拒編配傳統公屋
須搬離簡約公屋
「簡約公屋」的租金與傳統公屋的租金掛鈎，初步考慮訂為同區新落成傳統公屋租金的約90%；初步預計約為570至2,650元，視乎單位面積及地區，舉例市區300呎單位約2,390元，新界區約為1,580元。入住「簡約公屋」的人士，最長可居住至獲編配傳統公屋，或直至該項目的用地需交還作長遠發展，以較先者為準。若住戶按現行機制3次拒絕編配傳統公屋的機會，他需要在合理時間內搬離「簡約公屋」單位，並不會再獲編配傳統公屋。「簡約公屋」用地的可用年期有長有短，但普遍預計在扣除建築期後，仍然可有約5年時間作「簡約公屋」。
政府公開簡約公屋的建造成本，當局明年第1季會向立法會申請撥款，指「簡約公屋」單位建築費用約為每平方米2.1萬元，估計設計和建築工程費用約為267.9億元，基建工程的估計費用約6億元。用於營運「簡約公屋」及聘用額外人手推展項目的開支則分別約為44億元及3億元。