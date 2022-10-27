簡約公屋｜何永賢FB被洗版 網民批簡約公屋設計圖錯漏百出如淘寶水準

房屋局長何永賢早前於帖文上指簡約公屋會提供獨立洗手間、煮食空間、冷氣機及熱水爐，具體單位布局將按項目而定，而單位布置則由入住者自行構思。今日更在一個電台節目中表示，市區簡約公屋租金將會是8元一呎，現時市區劏房租金則約40元一呎，是簡約公屋租金的5倍，相信簡約公屋的出現可改變劏房租金市場。

不過網民對於簡約公屋的安排不收貨，於何永賢FB下留言批評政府離地，「依家嘅公屋已經停留90年代都唔夠，仲要倒退到50年代」，「其實呢，都21世紀了，仲整呢種所謂房屋出來比人類住，仲敢當係自己的「政績」……知唔知個「醜」字點寫？到底做政府或做人做到咁，仲有冇廉恥？」「四至五人都冇房？」