簡約公屋｜何永賢FB被洗版 網民批簡約公屋設計圖錯漏百出如淘寶水準

早前施政報告提出未來5年推出3萬伙簡約公屋，以解決市民居住問題，房屋局長何永賢亦在社交網站上載圖片，率先展示建築署人員畫了4至5人單位的初步設計圖。不過網民對於政府提交的簡約公屋設計不收貨，大多於何永賢FB下留言批評設計錯漏百出，有網民直指設計圖的質素「連淘寶亦不如」。
房屋局長何永賢早前於帖文上指簡約公屋會提供獨立洗手間、煮食空間、冷氣機及熱水爐，具體單位布局將按項目而定，而單位布置則由入住者自行構思。今日更在一個電台節目中表示，市區簡約公屋租金將會是8元一呎，現時市區劏房租金則約40元一呎，是簡約公屋租金的5倍，相信簡約公屋的出現可改變劏房租金市場。
不過網民對於簡約公屋的安排不收貨，於何永賢FB下留言批評政府離地，「依家嘅公屋已經停留90年代都唔夠，仲要倒退到50年代」，「其實呢，都21世紀了，仲整呢種所謂房屋出來比人類住，仲敢當係自己的「政績」……知唔知個「醜」字點寫？到底做政府或做人做到咁，仲有冇廉恥？」「四至五人都冇房？」
冷氣機抽氣扇一齊放不合理
亦有網民理性分析何永賢上傳的設計圖，直指簡約公屋的設計不可取，首先開門已見問題，「廁所開門即見爐頭，好似唔多衛生😔冷氣機在廚位又好似怪怪地，油煙點處理？另外請問可在何處放洗衣機及晾衫？祈望有關人員從用家角度多作考慮」。亦有眼利網民指出，「整張效果圖都可以錯漏百出...冷氣機放抽氣扇隔離，一出冷氣就抽出街」，於家居擺位甚有問題。網民甚至指設計圖水準十分差勁，「呢d圖，淘寶周不時做特價」。