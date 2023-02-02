簡約公屋｜呼籲社會團結一致 卓永興：勿糾結造價較過渡性房屋高

政務司副司長卓永興認為，社會不應過度質疑簡約公屋造價等問題，團結一致改善社會最低層居住環境。卓永興今日（2日）在社交網站表示，認為政府在啟德和屯門興建簡約公屋的造價、交通負荷及規劃原意等問題，都有充分理據，他無意與立場不同的人逐一辯駁。但他強調，最重要的是盡早拯救劏房屋民於水火之中，既然政府財政能夠負擔，資源無被濫用，計劃有時效性，反問為何仍要糾結於簡約公屋，造價較過渡性房屋高。他引述國家主席習近平七一講話，指香港最大初心是盼望生活變得更好，房子住得更寬敞一些，呼籲社會團結一致，體現真正獅子山精神。



卓永興又指，政府前日推出了「打擊衞生黑點網頁」，提供全港七百多個衞生黑點的舊貌和現貌，供市民作出比較和進行監察。他指網頁首兩天運作暢順，公眾對網頁的反應大抵正面。