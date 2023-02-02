簡約公屋｜質疑急用近300億起屋　江玉歡：起得嚟劏房戶也上晒樓

料一間成本近88萬元

江玉歡在社交平台發文，形容對文件中有兩個「簡約公屋」的數字感到奇怪，一是在造價方面，她說「簡約公屋」首筆撥款約149億元，涵蓋第一階段1.7萬伙，推算後一個「簡約公屋」單位成本在未計算幾10億元的管理及營運成本下，已接近88萬元一間。

她續指，雖然房屋局局長何永賢曾提及平均造價已壓縮至50多萬一間，惟文件內沒有列明怎樣計算，就算以建築成本60萬一間「簡約公屋」計算，住戶將入住5年，相等於每戶每月1萬元。她反問：「若每戶獲資助現金1萬元至上到公屋，最多5年，不用等起『簡約公屋』，不用浪費建築材料，又可鍾意邊度住邊度，唔知劏房戶鍾意那個方案？」

指未來5年12.8萬 公屋 足夠應付劏房

江玉歡認為，第二個感到奇怪的地方是根據2022年的房屋長策報告的數字。她說，約10萬戶正住在劏房，但政府文件披露，未來5年公屋加「簡約公屋」加起來可建15.8萬伙，除去「簡約公屋」的3萬伙，正規公屋未來5年有12.8萬伙。她表示，即使假設10萬劏房戶全部正在排公屋，未來5年，正規公屋亦已足夠應付劏房問題，再加上已撥款98億正在使用或興建的1.8萬伙過渡性房屋，大部份也正是今明兩年內落成及入伙。她質疑，為何還要在未來5年用接近300億元急於興建「簡約房屋」，指按何永賢提出的數字，「起得嚟，啲劏房戶也上晒樓」。