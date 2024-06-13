房屋局今(13日)宣布，「簡約公屋」6月24日起接受申請，第一期申請涵蓋元朗攸壆路和牛頭角彩興路兩個項目，合共提供約4,440個單位，每個單位都會配備熱水爐、抽氣扇及獨立廁所等基本設備。此外，各項目亦設有共用設施，包括活動室、自助洗衣店及社區服務設施等，並提供各種交通配套，方便居民出入，預計2025年第一季起陸續入伙。
編配優次採計分制 早交表最快年底獲編配
其中牛頭角項目提供約2,290個單位，包括1至2人單位、3至4人單位及4至5人單位，面積約140至330呎，月租約1,100至2,650元，預計明年第二季入伙。元朗項目則提供約2,150個單位，分為1至2人單位及3至4人單位，分別是約140至270呎，月租約740及1,420元，預計明年第一季入伙。
申請方條件方面，輪候公屋至少3年方可申請，當中家庭申請優先，政府亦會設立計分制，按申請人目前居住環境、身體狀况、家中有否老人或小童，以及地區選擇等4方面處理，若申請人選擇新界和擴展市區可加最多分。約8.5萬名合資格公屋輪候人士，將會於6月24日或之前收到由房屋局寄出的申請表，在7月15日或之前申請，可獲優先處理，局方會在今年第四季通知成功獲編配單位的申請者。
何永賢：簡稱「LPH」代表改變生命帶來希望等
房屋局局長何永賢表示，「簡約公屋」的英文名稱是「Light Public Housing」，簡稱「LPH」。建築署告訴她把「L」是「life changing」，改變生命；「P」是「possibilty」，很多可能性；「H」就是「hope」，帶來希望，指團隊將簡約公屋不再視為簡單工程，而是視為很有使命感，能改變生命。
她又說，制定優次計分制並非擔心新界區入住率，稱目前劏房戶大多在深水埗和荃灣居住，而按照經驗，他們大多擔心不習慣跨區生活，因此推出計分制鼓勵選擇新界項目，認為做法有助分流。
簡約公屋｜第一期申請詳情
- 申請資格：輪候公屋3年或以上，家庭申請者優先
- 申請日期：6月24日至7月15日期間交回填妥的申請表可獲優先處理；房屋局在7月16日以後會繼續接受申請，並會在完成處理7月15日或之前提交的申請表後處理
- 遞交申請表方法：有意申請人士可把填妥的申請表郵寄至灣仔告士打道郵政局郵政信箱28222號房屋局「簡約公屋」專責小組辦事處；或於辦公時間內(周一至五朝九晚六，周六、日及公眾假期除外)放入位於下列地點的文件投遞箱，包括九龍橫頭磡南道三號香港房屋委員會客務中心第二層平台「簡約公屋」資訊站，以及香港灣仔告士打道五號稅務大樓8樓801室「簡約公屋」專責小組辦事處
- 如申請者及家庭成員均已登記「智方便+」，亦可選擇透過掃描申請表上的專屬二維碼填寫、簽署和遞交電子表格。