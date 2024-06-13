​房屋局今(13日)宣布，「簡約公屋」6月24日起接受申請，第一期申請涵蓋元朗攸壆路和牛頭角彩興路兩個項目，合共提供約4,440個單位，每個單位都會配備熱水爐、抽氣扇及獨立廁所等基本設備。此外，各項目亦設有共用設施，包括活動室、自助洗衣店及社區服務設施等，並提供各種交通配套，方便居民出入，預計2025年第一季起陸續入伙。

編配優次採計分制 早交表最快年底獲編配

其中牛頭角項目提供約2,290個單位，包括1至2人單位、3至4人單位及4至5人單位，面積約140至330呎，月租約1,100至2,650元，預計明年第二季入伙。元朗項目則提供約2,150個單位，分為1至2人單位及3至4人單位，分別是約140至270呎，月租約740及1,420元，預計明年第一季入伙。

申請方條件方面，輪候公屋至少3年方可申請，當中家庭申請優先，政府亦會設立計分制，按申請人目前居住環境、身體狀况、家中有否老人或小童，以及地區選擇等4方面處理，若申請人選擇新界和擴展市區可加最多分。約8.5萬名合資格公屋輪候人士，將會於6月24日或之前收到由房屋局寄出的申請表，在7月15日或之前申請，可獲優先處理，局方會在今年第四季通知成功獲編配單位的申請者。

何永賢：簡稱「LPH」代表改變生命帶來希望等

房屋局局長何永賢表示，「簡約公屋」的英文名稱是「Light Public Housing」，簡稱「LPH」。建築署告訴她把「L」是「life changing」，改變生命；「P」是「possibilty」，很多可能性；「H」就是「hope」，帶來希望，指團隊將簡約公屋不再視為簡單工程，而是視為很有使命感，能改變生命。

她又說，制定優次計分制並非擔心新界區入住率，稱目前劏房戶大多在深水埗和荃灣居住，而按照經驗，他們大多擔心不習慣跨區生活，因此推出計分制鼓勵選擇新界項目，認為做法有助分流。