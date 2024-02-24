籃球教練郭sir與女生不雅照瘋傳　國際培幼會倡盡快訂立「守護兒童政策」

近日網上流傳多張疑是籃球教練「郭sir」與一名女學生不雅照片，惹來熱搜，警方已列作未經同意下發布私密影像調查，暫未有人被捕。國際培幼會(香港)發聲明表示，學校及體育機構更應加快步伐訂立「守護兒童政策」，設定守護兒童最低標準，為兒童提供堅實的安全網。
指師生戀存權力差異
聲明指，事件本質是「復仇色情」，網上輿論及影像性暴力等對受害者造成了二次傷害，認為事件中16歲的女學生因不成熟的決定，遭受巨大的心理陰影是不公義。學校中學生和老師處於「權力差異」關係，校園作為傳道授業的機構，自然是學生及家長信任的地方，但老師可藉權力製造機會與學生接觸，建立關係與情感連結後取得信任，從而作出不軌行動如「性誘識學生」，處於弱勢地位的學生，會屈從並不為奇。
教師應避免與學生有「超關係」交往
聲明認為，網上不少聲音以「戀愛自由」為不倫關係作辯護，漠視學生並未成年，心智未成熟，仍在學習階段，而教練違反操守、背離基本職業道德的事實。聲明引述教育局《教師專業操守指引》列明不論學生是否同意，教師亦不應與學生進行任何涉及性的活動或性接觸，認為事件中籃球教練縱使並非全職老師，亦應避免與學生有任何超越師生關係的交往，惟「不少狩獵者仍披着師生戀的浪漫外衣，進行傷害兒童之事。浪漫美化在校期間的師生戀，只會助長這些疑似孌童人士的氣焰。」
雖然涉事學校據悉已成立危機處理小組，並即時解僱涉事教練，但國際培幼會(香港)認為有關機構應從中汲取教訓，思考如何採取有效預防措施，盡量減少兒童因機構職工行為失當而引到傷害或虐待的風險，建議學校及體育機構更應加快步伐訂立「守護兒童政策」，設定守護兒童最低標準，由招聘開始篩選兒童相關工作人員，提供清晰指引及定期培訓，增加員工對兒童受傷害風險的認識，同時建議體育機構應切實執行港協暨奧委會於2022年向本地體育總會發放的《保護兒童政策》指引，確保兒童不會因在機構活動而受到侵害，從而建立「守護兒童」的風氣，為兒童提供堅實的安全網。