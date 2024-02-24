籃球教練郭sir與女生不雅照瘋傳　國際培幼會倡盡快訂立「守護兒童政策」

指師生戀存權力差異 聲明指，事件本質是「復仇色情」，網上輿論及影像性暴力等對受害者造成了二次傷害，認為事件中16歲的女學生因不成熟的決定，遭受巨大的心理陰影是不公義。學校中學生和老師處於「權力差異」關係，校園作為傳道授業的機構，自然是學生及家長信任的地方，但老師可藉權力製造機會與學生接觸，建立關係與情感連結後取得信任，從而作出不軌行動如「性誘識學生」，處於弱勢地位的學生，會屈從並不為奇。

教師應 避免與學生有「超關係」交往 聲明認為，網上不少聲音以「戀愛自由」為不倫關係作辯護，漠視學生並未成年，心智未成熟，仍在學習階段，而教練違反操守、背離基本職業道德的事實。聲明引述教育局《教師專業操守指引》列明不論學生是否同意，教師亦不應與學生進行任何涉及性的活動或性接觸，認為事件中籃球教練縱使並非全職老師，亦應避免與學生有任何超越師生關係的交往，惟「不少狩獵者仍披着師生戀的浪漫外衣，進行傷害兒童之事。浪漫美化在校期間的師生戀，只會助長這些疑似孌童人士的氣焰。」