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2024-02-24 11:36:50

籃球教練郭sir與女生不雅照瘋傳　國際培幼會倡盡快訂立「守護兒童政策」

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籃球教練與女學生不雅照瘋傳事件，國際培幼會建議學校及體育機構更應加快步伐訂立「守護兒童政策」。(資料圖片)

籃球教練與女學生不雅照瘋傳事件，國際培幼會建議學校及體育機構更應加快步伐訂立「守護兒童政策」。(資料圖片)

近日網上流傳多張疑是籃球教練「郭sir」與一名女學生不雅照片，惹來熱搜，警方已列作未經同意下發布私密影像調查，暫未有人被國際培幼會(香港)發聲明表示，學校及體育機構更應加快步伐訂立守護兒童政策」，設定守護兒童最低標準，為兒童提供堅實的安全網。

指師生戀存權力差異

聲明指，事件本質是「復仇色情」，網上輿論及影像性暴力等對受害者造成了二次傷害，認為事件中16歲的女學生因不成熟的決定，遭受巨大的心理陰影是不公義。學校中學生和老師處於「權力差異」關係，校園作為傳道授業的機構，自然學生及家長信任的地方，但老師可藉權力製造機會與學生接觸，建立關係與情感連結後取得信任，從而作出不軌行動如「性誘識學生」，處於弱勢地位的學生，會屈從並不為奇。

教師應避免與學生有「超關係」交往

聲明認為，網上不少聲音以「戀愛自由」為不倫關係作辯護，漠視學生並未成年，心智未成熟，仍在學習階段，而教練違反操守、背離基本職業道德的事實。聲明引述教育局《教師專業操守指引》列明不論學生是否同意，教師亦不應與學生進行任何涉及性的活動或性接觸，認為事件中籃球教練縱使並非全職老師，亦應避免與學生有任何超越師生關係的交往，惟「不少狩獵者仍披着師生戀的浪漫外衣，行傷害兒童之事。浪漫美化在校期間的師生戀，只會助長這些疑似孌童人士的氣焰。」

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雖然涉事學校據悉已成立危機處理小組，並即時解僱涉事教練，但國際培幼會(香港)認為有關機構應從中汲取教訓，思考如何採取有效預防措施，盡量減少兒童因機構職工行為失當而引到傷害或虐待的風險，建議學校及體育機構更應加快步伐訂立守護兒童政策設定守護兒童最低標準，由招聘開始篩選兒童相關工作人員，提供清晰指引及定期培訓，增加員工對兒童受傷害風險的認識，同時建議體育機構應切實執行港協暨奧委會於2022年向本地體育總會發放的《保護兒童政策》指引，確保兒童不會因在機構活動而受到侵害，從而建立「守護兒童」的風氣，為兒童提供堅實的安全網。

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涉事男籃球教練所屬的體育會，昨在社交平台發表聲明，表示已立即暫停該男子的職務，其個人行為與該會無關，又澄清沒有安排任何職務於有關學校。

涉事男籃球教練所屬的體育會，昨在社交平台發表聲明，表示已立即暫停該男子的職務，其個人行為與該會無關，又澄清沒有安排任何職務於有關學校。

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