米芝蓮2023｜65間港澳食肆獲必比登推介　6食肆首次上榜 (附名單)

入選必比登推介名單的店家，均以實惠的價格提供優質美食，讓消費者能在香港以低於港幣400元，享受三道菜式美食，不包括飲料。

《香港澳門米芝蓮指南 2023》名單將於4月26日公布，米芝蓮今天率先公布，由米芝蓮評審員推薦、以物超所值作評價的「必比登推介」名單。今年香港共有65間食肆入選，其中6間香港食肆為全新上榜。

6 間新入選必比登推介名單：

魚事者（北角）

以製作魚肉小食及魚麵而聞名，因而入選必比登推介名單。這間創意十足的街頭小食店充滿玩味，菜式包括參照炸薯條製作的炸魚條以及模仿墨西哥玉米片的炸魚皮。

西關老祖

一間只提供外賣的小食店，主打懷舊及創新小食，其手工製作的西關瀨粉及炸黑毛豬肉粽等，都讓人體會其入選必比登推介的魅力。

Saya

為今年新入選香港必比登推介名單的泰式餐廳，令必比登推介名單中的泰式餐廳數目增加至共 3 間。Saya 的菜單由來自泰國的廚師團隊主理，以提供泰國東北部的依善傳統美食為主。其泰北咖喱金麵散發著椰漿咖喱的香氣和炭烤雞肉的風味，而以香茅和斑蘭調味的炭火鹽燒魚亦是不容錯過。

船記

2021 年開業，主打懷舊經典粵菜。其燒味由擁有超過四十年經驗的師傅主理，當中的和哥叉燒調味恰到好處，肉質柔軟而富有彈性。船記的點心師傅亦擁有超過三十年經驗，其韭黃鮮蝦腸不但爽滑，更儼如寶石般晶瑩剔透。

兩姊妹涼皮有限公司（太子）

以晶瑩透亮的涼皮，加上其秘製辣椒醋、青瓜絲、芫荽、豌豆和花生粉，入選必比登推介。

一家

提供上海和四川經典菜餚，包括七里莊酒糟醉雞和四川水煮魚等，其新穎而充滿創意的高力芒果奶黃絕對值得一試。