粉嶺高球場｜香港哥爾夫球會冀完整球場助爭LIV大賽來港

香港哥爾夫球會正爭取LIV職業高爾夫巡迴賽明年來港舉辦，該賽事的規模為香港公開賽的12倍，賽會曾來港視察球場，對粉嶺高爾夫球場場地感到滿意。(陳奕釗攝)

發展局將於今年9月收回涉及發展1.2萬伙公營房屋的粉嶺高球場32公頃土地，城規會本月12日將就粉嶺高球場部發展舉行聆聽會議，香港哥爾夫球會會長郭永亮表示，他已回覆城規會將參與聆聽會，將盡可能向城規會委員陳述，指出環評報告存在的不少潛在問題；負責籌辦國際大型哥爾夫國際賽的公司亦會派員來港，協助解釋保留完整球場的重要性。

他又指，香港哥爾夫球會正爭取LIV職業高爾夫巡迴賽明年來港舉辦，該賽事的規模為香港公開賽的12倍，賽會曾來港視察球場，並對粉嶺高爾夫球場感到滿意，亦對在香港舉辦感到合適。

高球會憂失辦LIV機會不重臨

他表示，巡迴賽共有14站，其中8站設於美國，另外6站則會在亞洲揀選，潛在競爭對手包括日本和韓國，並形容粉嶺高球場已在「shortlist in the shortlist（候選名單中的候選名單）」，認為完整的球場有助爭取有關大型賽事來港，亦擔心如賽事最終落戶大灣區其他城市，舉辦大賽的機會「將不會再回來」。

他續指，有關賽事由沙特阿拉伯的主權財富基金贊助，若賽事成功來港，更有助國家促進與沙特的友好關係，亦可吸引外來資金，以及中東和歐洲政商界人士來港。

指有私人農地作替代方案

香港哥爾夫球會副會長呂慶耀則提出，粉嶺高球場的交通配套無法承受未來住屋發展帶來的交通負荷，而北部都會區附近亦有私人農地可作替代發展。