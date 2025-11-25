粤劇日2025 粤韻童樂日 傳承新力量 連串精彩節目 玩轉香港文化中心

康樂及文化事務署將於2025年11月30日(日)在香港文化中心舉辦第二十三屆「粤劇日」。今年「粤劇日」以「粤韻童樂日 傳承新力量」為主題，歡迎家長帶同子女一同參與，除可欣賞到一眾小演員和粤劇新秀的精彩演出外，亦可報名參加不同工作坊，讓新一代認識和體驗粤劇的魅力。
精彩節目包括：
雛試啼聲 — 兒童粤劇折子戲演出
創意粤劇童話劇場
地點：香港文化中心大堂
時間：1415-1730
大堂舉行開幕儀式後，來自不同劇團的小演員們將粉墨登場，演出多齣經典粤劇折子戲，包括《刁蠻公主戇駙馬》、《華山救母》、《寶蓮燈》之〈仙遇〉、《白龍關》、《艷曲醉周郎》、《紫釵記》之〈拾釵〉、《帝女花》之〈庵遇〉等。小演員們演出後更會化身模特兒，穿著粤劇的戲服走秀，展示這些戲服的華麗精美！此外，香港八和會館的新秀更將於「創意粤劇童話劇場」中再現經典《西遊記》之〈猴王巧借芭蕉扇〉。
至於大堂展覽場地，亦會舉辦由香港文化博物館策劃的「爾雅溫文 小生泰斗 ─ 任劍輝」展覽，帶大家認識這位一代宗師！當日更設專屬導賞團，參加者可跟隨導賞員參觀不同演區及工作坊，導賞員將以粤語、英語及普通話介紹粤劇的趣味知識！
一鳴驚人 — 青年粤劇折子戲演出
廣東音樂及中樂演奏
地點：露天廣場C區
時間：1415-1715
來自不同劇團和粤劇學院的粤劇新秀，將演出連場好戲！更有音樂事務處薈萃中樂精英，演奏多首大家耳熟能詳的廣東音樂及中樂名曲，如《男兒當自強》、《旱天雷》、《一步之遙》、《百萬雄師過大江》、《歡樂的青年》和《十對花》等，以青春活力傳承經典雅韻！
粤曲 Busking 及粤曲學習經驗分享
粤劇身段功架工作坊
地點：露天廣場A區
時間：1415-1730
校際音樂節優勝者及粤劇年青學員分享學藝路上的感悟，並現場演繹粤曲名段。於演唱及分享環節後，更有由劍心粤劇團主持的「粤劇身段功架工作坊」，歡迎6歲或以上人士參加，學習粤劇功架！
粤劇試演研習班
地點：平台工作室
時間：1400-1630
家長可與子女一同參與，學習試演粤劇小段落！研習結束後，學員可穿戴簡單戲服及運用道具，並化上簡單的粤劇妝容，馬上於大堂舞台展示學習成果，體驗演出的樂趣！
「玩轉粤劇嘉年華」攤位活動
地點：露天廣場B區
時間：1415-1730
潮玩粤劇元素，更可親手製作專屬紀念品，將粤劇文化手作帶回家！
跨代名伶簽名會
地點：音樂廳門外
時間：1415-1700（共5節，每節兩位名伶）
可與多位名伶新秀共聚，索取簽名同時更可合照，機會難得！（每節簽名會前15分鐘開放排隊，名額有限，額滿即止，請自備相機！）
當日於行政大樓四樓還有專題講座「後台總司令：舞台監督如何撐起一台戲？」、「後台流動寶藏：打開衣箱的美學與秩序」；粤劇化妝、戲服穿戴示範工作坊，及由香港演藝學院戲曲學院導師講解的「粤劇音樂 ─ 吹、彈、拉、打」互動工作坊等多項精彩節目！有興趣者可於網上預先登記，如未能成功登記，亦可於當日到各場地入口等候後補；如有剩餘名額，將即場開放予公眾人士排隊參與。
活動當日更可到指定蓋章處收集特色印章，集齊4個印章不但可製成特別版粤劇日紀念卡，憑卡到露天廣場C區的紀念品換領處，更可換取限量紀念品一份！（數量有限，換完即止！）
查詢：2268 7325
按此瀏覽粤劇日詳情