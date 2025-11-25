粤劇日2025 粤韻童樂日 傳承新力量 連串精彩節目 玩轉香港文化中心

康樂及文化事務署將於2025年11月30日(日)在香港文化中心舉辦第二十三屆「粤劇日」。今年「粤劇日」以「粤韻童樂日 傳承新力量」為主題，歡迎家長帶同子女一同參與，除可欣賞到一眾小演員和粤劇新秀的精彩演出外，亦可報名參加不同工作坊，讓新一代認識和體驗粤劇的魅力。

精彩節目包括：

雛試啼聲 — 兒童粤劇折子戲演出

創意粤劇童話劇場

地點：香港文化中心大堂

時間：1415-1730

大堂舉行開幕儀式後，來自不同劇團的小演員們將粉墨登場，演出多齣經典粤劇折子戲，包括《刁蠻公主戇駙馬》、《華山救母》、《寶蓮燈》之〈仙遇〉、《白龍關》、《艷曲醉周郎》、《紫釵記》之〈拾釵〉、《帝女花》之〈庵遇〉等。小演員們演出後更會化身模特兒，穿著粤劇的戲服走秀，展示這些戲服的華麗精美！此外，香港八和會館的新秀更將於「創意粤劇童話劇場」中再現經典《西遊記》之〈猴王巧借芭蕉扇〉。

至於大堂展覽場地，亦會舉辦由香港文化博物館策劃的「爾雅溫文 小生泰斗 ─ 任劍輝」展覽，帶大家認識這位一代宗師！當日更設專屬導賞團，參加者可跟隨導賞員參觀不同演區及工作坊，導賞員將以粤語、英語及普通話介紹粤劇的趣味知識！