粤港澳粤劇新星匯2025 好戲開鑼 雲集三地新星 展現粤劇生命力

由廣東省文化和旅遊廳、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局、澳門特別行政區政府文化局主辦，康樂及文化事務署策劃的「粤港澳粤劇新星匯2025」，將於12月9日在高山劇場劇院上演。演出匯聚來自廣東粤劇院、香港八和會館以及中國戲劇曲藝家（澳門）聯誼會的粤劇新星，三地新秀同台較技，不但展現三地藝人各具特色的表演風格，大家還可以互相交流學習，展示粤劇藝術的傳承成果，從而更上一層樓。愛好粤劇的觀眾，則可在香港的劇場一次過欣賞三地優秀年輕演員帶來的連場經典好戲，一夜盡飽眼福。

學習交流 共同為粤劇注入新活力 廣東粤劇院本次演出由近年嶄露頭角的新星擔綱主演。功底扎實、表演富感染力的年青演員將於《醉打蔣門神》中透過剛勁有力的招式及緊張刺激的南派武打戲讓觀眾感受傳統武戲的韻味；《摘櫻桃》則憑藉高難度的「高台技巧」以及驚險精彩的動作場面吸引觀眾眼球；《虹橋贈珠》中則有緊張激烈的踢槍場面，必定讓觀眾大呼過癮。精心準備的劇目充分表達廣東粤劇的審美及精髓，讓觀眾盡情飽覽粤劇「同根同源、和而不同」的文化魅力。

廣東粤劇院期望通過這次三地新星同台演出的機會汲取藝術養分，實踐文化交流，互相學習。更重要的是希望以戲為橋，深化三地之間的文化共鳴與情感聯繫，共同為粤劇藝術的傳承與發展注入新的活力。 承載傳承使命 推動粤劇永續發展 中國戲劇曲藝家（澳門）聯誼會則選擇了大家耳熟能詳的《帝女花》及《遊園驚夢》這兩部經典名劇的折子戲作為香港演出場次的劇目，希望更容易與觀眾產生共鳴繼而得到熱烈的反響。年輕新星將施展渾身解數在舞台上盡展精煉的技藝，並透過是次難得的機會提升自己的藝術水平。除了在舞台上展現澳門獨特的粤劇風采外，亦將化身為澳門文化的使者，讓更多人看到年輕一代對傳統藝術的追求及熱愛，希望有助更多年輕人提升對傳統藝術文化的興趣，達到推動粤劇永續發展的目的。

由於表演場地缺乏和沒有專業戲曲學院的支撐，澳門在粤劇推廣與培育青年正面臨嚴峻的斷層危機，加上觀眾不斷流失，使粤劇難以成為主流藝術行業的文藝單位。中國戲劇曲藝家（澳門）聯誼會期待透過這次年輕演員的精彩表演能讓香港觀眾看到傳統粤劇正迎來朝氣蓬勃的新時代。年輕演員們努力繼承前輩的技藝精髓，成為中華傳統文化藝術在新時代歷久彌新的力量，亦讓年輕一代加深對國家歷史文化的認識，以身體力行傳承和保護珍貴的非物質文化遺產，發展及弘揚中華傳統文化，更成為粤港澳文化共融的新起點。

互相觀摩學習 了解不同體系學習優點 香港八和會館將演出唐滌生先生跟據四大南戲之一的《白兔記》所改編而成經典劇目《白兔會》中的〈逼寫分書〉和〈榮歸團圓〉。其中〈逼寫分書〉運用通俗化的口白、口古表現每個角色的性格特點，而且劇情編排緊密，一環扣一環，讓每個演員都有戲可以發揮。而〈榮歸團圓〉則唱情豐富，唱段動聽，劇情峰迴路轉，是值得傳承的好戲。這次演出匯聚三地年青一輩的菁英演員，透過同台演出拿手的折子戲互相觀摩學習，想必可以了解在不同體系下學習粤劇的優勝之處。