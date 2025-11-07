熱門搜尋:
2025-11-07 15:17:41

粵港澳三地聯合反黑　港警拘逾4000人檢毒品現金等值5.4億元

香港警方在8月4日至9月6日及10月11日至10月25日期間，分兩階段進行代號為「雷霆2025」的粵港澳三地大規模聯合反罪惡行動。行動以情報為主導，目的是打擊三合會及有組織犯罪集團的非法活動、瓦解跨境罪行及堵截犯罪分子的收入來源。

行動中，香港警方一共巡查約1,700間處所，搗破約800個非法場所，包括賭檔、賣淫場所、毒窟及無牌酒吧等，一共拘捕了4,140人，當中包括2,454名男子及1,686名女子，年齡介乎13歲至89歳，其中780人為內地人士，557人為非華裔人士。被捕人涉嫌干犯與三合會及毒品有關的罪行，包括謀殺、傷人、自稱三合會成員、刑事毀壞、勒索、管有攻擊性武器、販運危險藥物、經營非法賭博場所、經營毒窟、經營賣淫場所、串謀控制他人賣淫、及以欺騙手段取得財產及處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱「洗黑錢」）等；同時檢獲大量非法物品，包括攻擊性武器、總值約1360萬元懷疑為犯罪得益的現金，以及市值超過港幣5.48億元的毒品，當中包括依托咪酯、可卡因、「冰」毒、海洛英、氯胺酮及大麻。

圖示行動中檢獲的證物。（政府新聞處圖片） 香港警方在8月4日至9月6日及10月11日至10月25日期間，分兩階段進行代號為「雷霆2025」的粵港澳三地大規模聯合反罪惡行動。（政府新聞處圖片） 香港警方在8月4日至9月6日及10月11日至10月25日期間，分兩階段進行代號為「雷霆2025」的粵港澳三地大規模聯合反罪惡行動。（政府新聞處圖片） 香港警方在8月4日至9月6日及10月11日至10月25日期間，分兩階段進行代號為「雷霆2025」的粵港澳三地大規模聯合反罪惡行動。（政府新聞處圖片）

香港警方會繼續與內地及澳門警方保持密切聯絡及交換情報，打擊三合會及有組織犯罪集團的非法活動、瓦解跨境罪行及堵截犯罪分子的收入來源。

禁毒資料圖解｜小心販毒陷阱包括代收包裹（禁毒處） 禁毒資料圖解｜小心販毒陷阱包括「免費旅行」（禁毒處） 禁毒資料圖解｜小心販毒陷阱（禁毒處） 禁毒資料圖解｜小心販毒陷阱包括交友平台（禁毒處） 禁毒資料圖解｜小心販毒陷阱（禁毒處） 禁毒資料圖解｜小心販毒陷阱（禁毒處） 禁毒資料圖解｜小心販毒陷阱（禁毒處）

