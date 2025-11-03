粵港澳四城全運會火炬傳遞各展特色 深圳機械人任火炬手 穗無人駕駛汽車傳聖火

香港、廣州、澳門和深圳昨同步舉行第十五屆全國運動會火炬傳遞活動。除了由名人及運動員擔任火炬手接力傳遞的傳統安排，今屆火炬傳遞更融入創新元素與城市特色；內地火炬手隊伍中不乏外賣騎手、環衛工人，甚至有人形機械人「夸父」參與傳遞。火炬更「上天下海」，深圳動用直升機進行空中傳遞，廣州出動無人駕駛汽車，香港則登上渡輪橫越維港。

十五運會火炬傳遞昨早9時在深圳市蓮花山公園舉行啟動儀式，國家體育總局長高志丹在儀式上燃點火種盆，再由廣東省委書記黃坤明點燃火炬，交給南方科技大學校長薛其坤擔任第一棒火炬手。至於廣州、香港及澳門的火炬傳遞於昨早9時半同步進行。廣東省省長孟凡利指出，這次火炬傳遞，是對「一國兩制」制度優勢，和粵港澳大灣區建設成果的生動展示，在全運會歷史上，首次實現三地聯動、四城同傳。

深圳市市長覃偉中主持儀式時說，今次是體現粵港澳交流融合，共同繁榮的綻放，火炬從深圳開始傳遞，舉辦十五運會是國家主席習近平及黨中央交予的重要政治任務，火炬是十五運會的重要組成部分，將火炬傳遞啟動儀式放在深圳，讓深圳倍感振奮，備受鼓勵。

今屆廣州、澳門和深圳傳遞路線和方式各有特色，並融合創科元素；其中深圳段全長45公里，象徵深圳經濟特區成立45周年，由蓮花山公園出發，終點是前海國際會議中心。當中40公里是在空中進行，以直升機將火炬傳遞至前海；另一矚目亮點是全球首款5G-A人形機械人「夸父」成為「0號火炬手」，它搭載全新運動控制演算法，可適應複雜地形，跑步時步伐穩健、手臂如真人般自然擺動。而機器狗亦在傳遞路線中現身，將全運會吉祥物交給火炬手。

