粵港澳搗宣傳賣淫網站拘63人 本地主腦家族式經營年賺170萬

有組織罪案及三合會調查科昨日(7日)聯同內地及澳門執法部門展開打擊賣淫行動，搗破一個以網站平台作宣傳賣淫活動的跨境犯罪集團，共搜查24個地方，拘捕63人。
檢4萬現金、兩部電腦及15部手提電話
香港警方昨日上午在黃大仙及將軍澳拘捕一負責營運及經營網站的本地男主腦，以及其胞姐與姨甥女，年齡介乎24至63歲，涉嫌「依靠他人賣淫的收入為生」，當中該名63歲男子亦涉嫌「洗黑錢」被捕。另外，共檢獲現金約40,000元、兩部電腦及15部手提電話。警方相信已成功瓦解該跨境犯罪集團及相關賣淫組織，在過往一年多獲得犯罪得益約港幣170萬元。而內地及澳門警方拘捕的60人中，包括16名骨幹成員、35名性工作者及9名嫖客。
300至500元人民幣刊登一星期廣告
早前三地執法部門作情報交流，發現一個活躍三地跨境犯罪集團， 建設一個宣傳賣淫資訊網站，為內地賣淫組織或個體性工作者提供網上平台刊登宣傳廣告，以每個廣告大約人民幣300至500元刊登一星期。
內地與澳門集團成員作為中間人，負責聯絡並收取廣告費用，亦負責提供網站技術支援，定期進行網站維護和更新。香港主腦則負責操控其集團成員，經營及管理網站，包括以網站管理員身份刊登廣告，亦作為客服去處理詢問。廣告收益會被轉換成虛擬貨幣，最後用香港主腦名下的虛擬貨幣戶口接收及處理，再經由內地無牌加密貨幣交易商再次換成現金並提取出來，從而獲利。