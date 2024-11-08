粵港澳搗宣傳賣淫網站拘63人 本地主腦家族式經營年賺170萬

有組織罪案及三合會調查科昨日(7日)聯同內地及澳門執法部門展開打擊賣淫行動，搗破一個以網站平台作宣傳賣淫活動的跨境犯罪集團，共搜查24個地方，拘捕63人。

檢 4萬 現金、兩部電腦及 15 部手提電話

香港警方昨日上午在黃大仙及將軍澳拘捕一負責營運及經營網站的本地男主腦，以及其胞姐與姨甥女，年齡介乎24至63歲，涉嫌「依靠他人賣淫的收入為生」，當中該名63歲男子亦涉嫌「洗黑錢」被捕。另外，共檢獲現金約40,000元、兩部電腦及15部手提電話。警方相信已成功瓦解該跨境犯罪集團及相關賣淫組織，在過往一年多獲得犯罪得益約港幣170萬元。而內地及澳門警方拘捕的60人中，包括16名骨幹成員、35名性工作者及9名嫖客。