粵車南下｜機管局轉機停車場下周啟用　採自動化泊車系統料提供1800車位

香港機管局全資建造和營運全新自動化轉機停車場，將於11月15日啟用，按預約情况逐步開放停車位，最多提供1,800個車位，每次泊車首3天收費合首3天收費共470元，其後每日256元，但設初期優惠。停車場採自動化泊車系統，旅客存車後便會自行尋找車位及泊車，再到機場流程會不多於半小時。機管局表示，設施專爲大灣區自駕來港轉機的旅客使用，料初期每日約有百多輛粵車使用，如反應熱烈會考慮發展第二期。

下周開放的機管局港珠澳大橋香港口岸自動化轉機停車場位於港珠澳大橋香港口岸禁區內，轉機停車場樓高五層，當中地下為停車區，一樓夾層為上落客區，親朋好友亦在此區接機和送機。而剩餘的2至5樓則是車庫，料提供1,800個自動化停車位，全日24小時運作。

設優惠價格收費

轉機停車場營運初期設優惠價格收費(至2026年2月28日)，每一次泊車的首3天收費合共100港元，其後每天50港元。優惠期後泊車首3天收費共470元，其後每日256元。目前的停留上限為30日，但為善用停車位，機管局將會根據旅客的出行需求，設定停車時限。另外， 接機和送機服務每次收費100港元。

駕駛者須於使用停車場前兩天，於網上預約平台申請，遞交相關資料，包括司機及所有隨行旅客的資料，如有效的旅行證件、有效機票、並預先繳付停車費用及購買保險等，待相關資料獲內地或澳門當局確認後，按照預約時間出入停車場。