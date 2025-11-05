粵車南下｜機管局轉機停車場下周啟用　採自動化泊車系統料提供1800車位

香港機管局全資建造和營運全新自動化轉機停車場，將於11月15日啟用，按預約情况逐步開放停車位，最多提供1,800個車位，每次泊車首3天收費合首3天收費共470元，其後每日256元，但設初期優惠。停車場採自動化泊車系統，旅客存車後便會自行尋找車位及泊車，再到機場流程會不多於半小時。機管局表示，設施專爲大灣區自駕來港轉機的旅客使用，料初期每日約有百多輛粵車使用，如反應熱烈會考慮發展第二期。
下周開放的機管局港珠澳大橋香港口岸自動化轉機停車場位於港珠澳大橋香港口岸禁區內，轉機停車場樓高五層，當中地下為停車區，一樓夾層為上落客區，親朋好友亦在此區接機和送機。而剩餘的2至5樓則是車庫，料提供1,800個自動化停車位，全日24小時運作。
設優惠價格收費
轉機停車場營運初期設優惠價格收費(至2026年2月28日)，每一次泊車的首3天收費合共100港元，其後每天50港元。優惠期後泊車首3天收費共470元，其後每日256元。目前的停留上限為30日，但為善用停車位，機管局將會根據旅客的出行需求，設定停車時限。另外， 接機和送機服務每次收費100港元。
駕駛者須於使用停車場前兩天，於網上預約平台申請，遞交相關資料，包括司機及所有隨行旅客的資料，如有效的旅行證件、有效機票、並預先繳付停車費用及購買保險等，待相關資料獲內地或澳門當局確認後，按照預約時間出入停車場。
使用停車場流程
使用停車場轉機，整個流程不多於半小時。在按時抵達停車場後， 停車場入口的綜合檢查亭會先識別車輛型號是否與登記相符，司機和乘客亦須向亭內職員核實身份，核實後司機亦要在海關亭進行檢查。完成以上入場手續後，車主會獲系統指示，前往對應存車處。
當車停泊在存車處車庫， 車主要在車庫外的電子螢幕進行登記，包括素描護照和入面識別； 確保車內無人或寵物後，系統會在四個角落拍下車輛狀況，以便日後產生車身損毀爭議時的依據，及後車輛便會自動送住車庫。而車主和乘客可進入停車場大樓完成手續後，便可轉乘接駁巴士前往前往海天中轉大樓，完成值機手續。
至於取車，旅客須於客運大樓E2轉機處完成登記手續，乘坐接駁巴士抵達轉機停車場，即可自助取車及繳費，取車離場。
已開放予旅客登記
香港機場管理局機場海陸運輸管理總經理陳志豪表示，新設施旨旅大灣區旅客自駕經港珠澳大橋到轉機停車場泊車，再經國際機場乘機到海外，全程無需辦理香港出入境手續，使旅程更加便捷順暢，並豁免香港的飛機乘客離境稅。他又指，網上預約系統日前已開放予廣東旅客，目前有近400個用戶登記，明日開放予澳門旅客登記。陳志豪又說，三地政府緊密聯繫，有針對包括惡劣天氣的後備方案，三地會按情況調控車輛出入。
陳志豪料，開放初期每日約有百多輛粵車使用停車場，預期每架車一般停泊一周。他指，會按預約情况逐步開放停車位，目標今年內提供1,800個自動化停車位，並因應實際需求發展第二期3,000個車位，料與訪港停車場合計最終可共提供6,000個停車位。至於優惠，年後或會視乎市場反應再適當調節收費。