精神健康｜調查六成受訪男士拒求助　認為屬脆弱表現「會被人看不起」

精神健康是市民不容忽視的課題，但社會的性別定型使部分男士避諱求助。香港心理衞生會今年首9個月以問卷形式，訪問1,837名成年男士了解其精神健康狀況，發現逾三成受訪者可定義為中度及嚴重精神風險人士。若以年齡劃分，就顯示35至54歲組別的中年受訪者較需要關注，因三成屬中度至嚴重精神健康風險的個案當中，有近六成為35至54歲男子，即需要考慮提供臨床介入服務作支援。 工作、經濟等屬常見壓力來源 機構趁今日(19日)「國際男士日」公布調查結果，顯示受訪者最常面對的壓力來源，分別為工作、經濟問題、健康問題和家庭等，惟結果反映男士受限於刻板印象和服務宣傳不足，往往沒有足夠動機和知識求助，直至情況惡化、甚至到無法收拾的地步。

已婚男接受輔導前常感繃緊 有超過六成受訪者均表示，不會向社福機構或專業人士求助，原因包括認為求助會被人看不起、屬脆弱的表現、覺得尷尬等，部分人只會在情況已變得很嚴重、不想變得更糟下，才會主動求助。 現年35歲的已婚男士Eric，正參與由香港心理衞生會推出的賽馬會「再闖男天」計劃，接受個案輔導服務和接納與承諾治療小組。他指，參與前正受焦慮情況困擾，面對最大的困難是工作壓力，當時身體容易繃緊、經常感到肚子不舒服和心跳加快，工作上亦出現專注力不足等，維持4個月的情況十分影響其家庭與生活。