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2023-11-19 16:36:06

約30名副局長政治助理出發上國情班　有副局長未能參與

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政府約30名政治委任官員今日往北京參加國家事務研修課程。(政府新聞處)

政府約30名政治委任官員今日往北京參加國家事務研修課程。(政府新聞處)

約30名政治委任官員今日(19日)啟程，前往北京和南京參加國家事務研修課程及考察。率團的特首辦主任葉文娟出發前表示，今次是現屆政府首次舉行，亦是政府歷年來最大規模的委任官員國家事務研修班。

合照未見施俊輝李夏茵等

政府上周表示，13名副局長和全體19名政治助理將參與行程，由保安局副局長卓孝業擔任副團長。不過，團隊出發前的合照只見10名副局長、19名政治助理和葉文娟、特首辦特別助理黃芷淵、總經理潘志謙的身影，未見卓孝業、教育局副局長施俊輝、醫務衞生局副局長李夏茵和政制及內地事務局副局長胡健民。

葉文娟(中)形容，今次是歷年來規模最大的委任官員國家事務研修班。(政府新聞處)

葉文娟(中)形容，今次是歷年來規模最大的委任官員國家事務研修班。(政府新聞處)

葉文娟：盼加深團員認識國家政策

翻查政府憲報，因教育局局長蔡若蓮上周四(16日)起外訪和休假，施俊輝要署任局長一職至周四(23日)。同樣地，李夏茵明日(20日)起將署任醫務衞生局局長一職至周六(25日)，接替休假的局長盧寵茂。

葉文娟希望通過今次研修班，加深各副局長和政治助理對國家政策和發展的認識，並在加深對國家和香港當前面對形勢和挑戰的認識後，工作時能夠以國家觀、國際觀和大局觀作周全的考慮。

政治委任官員離港仍心繫香港

被問到行程會否獲港澳辦主任夏寶龍接見，葉文娟僅說拜會港澳辦是重要學習一部分，而行程仍在協調和安排，暫未能透露會與哪位官員會面。她又稱，局長、副局長和政治助理等政治委任官員，與公務員團隊屬同一團隊，即使並非身處香港但一定心繫香港，與公務員團隊緊密聯繫處理公務。

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