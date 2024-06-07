終院非常任法官郝廉思和岑耀信請辭　李家超及張舉能表示遺憾

終審法院兩名來自英國的非常任法官郝廉思勳爵(Lawrence Collins)和岑耀信勳爵(Jonathan Sumption)分別向行政長官提出請辭，司機機構昨晚(6日)發聲明公布消息。岑耀信向傳媒表示，會在「在適當的時候」發表辭職原因，而郝廉思則指辭職是因為涉及「香港政治狀況」，但仍然對香港終院及法官獨立性有完全信心。特首李家超及終審法院首席法官張舉能就發聲明，對於兩人的辭任表示遺憾。

就郝廉思勳爵表示因香港的政治情況而辭任，李家超說，2019年香港發生大規模暴動、港版「顏色革命」，嚴重危害國家安全和香港特區安全，為填補當時國家安全法律幾乎真空的漏洞，中央頒布實施《香港國安法》，特區也完成就《基本法》第23條立法，制定了《維護國家安全條例》，同時保障市民依法享有的人權和自由。

李家超強調，《基本法》、《香港國安法》和《維護國家安全條例》均明確在條文中訂明，《公民權利和政治權利國際公約》、《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於香港的有關規定所保障的權利和自由，包括言論、新聞、出版、結社、集會、遊行、示威的權利和自由，繼續依法受到保護。

他又說，香港的政治制度自回歸起，按《基本法》有完整的制度安排，香港是中華人民共和國的特別行政區，行政、立法、司法的制度和權力，在《基本法》明確列明；市民依法享有的人權自由亦在《基本法》明確列明，包括《公民權利和政治權利國際公約》、《經濟、社會與文化權利的國際公約》和國際勞工公約適用於香港所規定的人權和自由。李家超指，這些制度由《基本法》頒令實施至今天，「沒有改變，將來亦不會改變」，又引述國家主席習近平的說話，強調香港已由亂到治，市民依法享有的人權和自由沒有任何改變，法院獨立公平審判案件不受干預沒有任何改變，唯一不同的，是國家安全已得到更有效保障，香港的安全和穩定得到更有效保障，市民安居樂業得到更有效保障。