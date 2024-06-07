終院非常任法官郝廉思和岑耀信請辭　李家超及張舉能表示遺憾

終審法院兩名來自英國的非常任法官郝廉思勳爵(Lawrence Collins)和岑耀信勳爵(Jonathan Sumption)分別向行政長官提出請辭，司機機構昨晚(6日)發聲明公布消息。岑耀信向傳媒表示，會在「在適當的時候」發表辭職原因，而郝廉思則指辭職是因為涉及「香港政治狀況」，但仍然對香港終院及法官獨立性有完全信心。特首李家超及終審法院首席法官張舉能就發聲明，對於兩人的辭任表示遺憾。
李家超：市民依法享有人權自由沒改變
就郝廉思勳爵表示因香港的政治情況而辭任，李家超說，2019年香港發生大規模暴動、港版「顏色革命」，嚴重危害國家安全和香港特區安全，為填補當時國家安全法律幾乎真空的漏洞，中央頒布實施《香港國安法》，特區也完成就《基本法》第23條立法，制定了《維護國家安全條例》，同時保障市民依法享有的人權和自由。
李家超強調，《基本法》、《香港國安法》和《維護國家安全條例》均明確在條文中訂明，《公民權利和政治權利國際公約》、《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於香港的有關規定所保障的權利和自由，包括言論、新聞、出版、結社、集會、遊行、示威的權利和自由，繼續依法受到保護。
他又說，香港的政治制度自回歸起，按《基本法》有完整的制度安排，香港是中華人民共和國的特別行政區，行政、立法、司法的制度和權力，在《基本法》明確列明；市民依法享有的人權自由亦在《基本法》明確列明，包括《公民權利和政治權利國際公約》、《經濟、社會與文化權利的國際公約》和國際勞工公約適用於香港所規定的人權和自由。李家超指，這些制度由《基本法》頒令實施至今天，「沒有改變，將來亦不會改變」，又引述國家主席習近平的說話，強調香港已由亂到治，市民依法享有的人權和自由沒有任何改變，法院獨立公平審判案件不受干預沒有任何改變，唯一不同的，是國家安全已得到更有效保障，香港的安全和穩定得到更有效保障，市民安居樂業得到更有效保障。
張舉能：法官司法人員續無懼維持司法公義
終審法院首席法官張舉能就兩人的辭任表示遺憾，讚揚多年以來，包括郝廉思勳爵和岑耀信勳爵在內的海外非常任法官對終審法院的工作貢獻良多，香港司法機構對此表示謝意，重申司法機構致力維護香港的法治，以及受《基本法》保障的獨立司法制度。所有法官和司法人員會繼續緊守司法誓言，以無懼、無偏、無私、無欺之精神，嚴格根據法律原則，維持司法公義。
張舉能提到現時終審法院有4位本地非常任法官和8位其他普通法適用地區的非常任法官。去年和今年5月分別有2位海外非常任法官獲任命，香港亦將繼續任命其他普通法適用地區的合適人選出任非常任法官。終審法院首席法官完全有信心，終審法院會繼續全面履行作為香港最高上訴法院的憲制角色，不會因其法院人員變動而影響運作。
林定國：絕不動搖維護法治決心
律政司司長林定國表示，對於兩名終審法院海外非常任法官的請辭，感到十分遺憾和可惜，並感謝他們過去的貢獻，認為無論如何，這一事件絕不會動搖或減損律政司堅持維護法治，包括法院獨立司法權的決心和信心。市民大眾以及關心香港的朋友應該對香港法院所有繼續盡忠職守、無畏無懼履行責任的本地及海外法官和司法人員表示感激，並給予全力支持和鼓勵。