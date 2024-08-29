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2024-08-29 15:30:00

結業潮｜九龍城PizzaHut/石籬KFC/老鳳冰室/陳記燒鵝黃埔店等　本周同結業

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結業潮｜九龍城PizzaHut/石籬KFC/老鳳冰室/陳記燒鵝黃埔店等本周同結業。(FB@全港店舖消息(開張/執笠)關注組)

結業潮｜九龍城PizzaHut/石籬KFC/老鳳冰室/陳記燒鵝黃埔店等本周同結業。(FB@全港店舖消息(開張/執笠)關注組)

香港飲食業步向寒冬期，結業潮未止。繼早前被稱為良心餐廳的基隆茶餐廳，宣布深水埗分店將於8月31日結業後，有70年歷史的深井陳記燒鵝黃埔分店近日亦宣布8月31日結業；葵芳懷舊冰室「老鳳冰室」、九龍城PizzaHut、石籬KFC等亦於本周結業。

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結業潮｜九龍城PizzaHut/石籬KFC/老鳳冰室/陳記燒鵝黃埔店等本周同結業。(FB@全港店舖消息(開張/執笠)關注組) 結業潮｜九龍城PizzaHut/石籬KFC/老鳳冰室/陳記燒鵝黃埔店等本周同結業。(FB@全港店舖消息(開張/執笠)關注組) 結業潮｜九龍城PizzaHut/石籬KFC/老鳳冰室/陳記燒鵝黃埔店等本周同結業。(FB@全港店舖消息(開張/執笠)關注組) 結業潮｜九龍城PizzaHut/石籬KFC/老鳳冰室/陳記燒鵝黃埔店等本周同結業。(FB@全港店舖消息(開張/執笠)關注組)

快餐店及老店亦抵不住市況

據網上社交平台的多則帖文指出，近期有多間餐廳結業，其中位於九龍城廣場的Pizza Hut 將於營業至明天(29日)，而石籬商場的KFC則已於周日(25日)結束營業。

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葵芳懷舊冰室「老鳳冰室」亦宣布結束營運。據本地傳媒報道，老鳳冰室結業主要是因租金高昂，加上近年港人轉向北上消費，令生意更難做。

至於深井陳記燒鵝一直以燒鵝馳名，早已衝出深井在全港各區開設分店，其中位於黃埔的深井陳記燒鵝分店近日張貼「結業通知」。之後陳記燒鵝仍設有5間分店，位於中環、紅磡、土瓜灣等地區。

李家超：「洗牌期」政府盡量幫助

特首李家超此前表示，現時本港經濟增長雖然正面，惟承認個別行業在轉型期和「洗牌期」的確面對挑戰，政府會盡量幫助有困難的行業。

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他又指，現時在香港成立的公司數目是歷來新高、有144萬間，按月平均增長大約1萬多間；當中投資推廣署亦協助引進多間海外企業。 

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