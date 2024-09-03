結業潮｜嬰幼教育園「MAMAGREENIA」宣布結業　已入清盤程序

近期受生育率下降及經濟不景等影響，新學年便有教育機構宣布結業。幼兒Playgroup「嬰幼教育園 MAMAGREENIA」在社交平台宣布結業，並表示已進入清盤程序。

MAMAGREENIA在社交平台上發公告指，三年疫情在有限的支援下，園方盡一切辦法維持無間斷運作，懷著期待的心期望能再次平淡正常地服務社區及孩子，但無奈疫後社會急劇變化，各行各業營商急轉直下，園方受出生率急跌、移民大潮、店舖不理經濟惡化持續加租等負面因素衝擊，令經營情況遭遇比疫情期間倍計的壓力。

經慎重考慮後，園方無奈作出沉重且難過的決定，在昨天23/24學年所有課堂已完成後，及所有有效堂數已屆滿後，於2024年9月1日起停辦及結束園方並將進入清盤程序。

園方又指，現讀生如有查詢可電郵查詢，會短期盡力作有限度協助；也感謝開辦九年來約8,000位孩子家庭的信任和欣賞、每位老師的用心盡力及合作過的伙伴。

曾稱開業數個月已近收支平衡

嬰幼教育園「MAMAGREENIA」在2018年創立，有多間分校，位於元朗、屯門、馬鞍山、大埔等。園中設有言語治療師等，當時創辦人接受訪問並表示，開業僅短短數個月已近收支平衡。